Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира?

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира?
Выбор лучшего игрока - вопрос банальный, но не для сборной России. На этот раз нам не нужно искать ответы на вопросы "Кто виноват?" (ответ, впрочем, очевиден) и "Что делать?" (конечно, радоваться и гордиться). Зато в вопросе выбора лучшего игрока глаза разбегаются. Rusfootball.info спрашивает мнение читателей.
Игорь Акинфеев
Голкипер простоял без работы первые 2 матча, получил 3 мяча и порцию критики от Уругвая, но в игре с испанцами установил рекорд чемпионата по количеству сэйвов за матч (9) и являл собой образец надежности. В серии пенальти Игорь вчистую уделал вроде бы лучшего вратаря мира Давида Де Хеа, да и с хорватами потащил 11-метровый и заставил Модрича понервничать. Субашич, к слову, тоже справился лишь с одним пенальти, но его партнёры не промахивались.
Марио Фернандес
Впрочем, никакого промаха Фернандеса в послематчевой серии не было бы, не забей он спасительный гол в добавленное время. Но можно и нужно говорить больше: если бы не Марио, у нас бы вообще не было никакой встречи с Хорватией. Бразилец долго не мог раскрыть своих лучших качеств в сборной. В какой-то момент даже казалось, что Смольников имеет не меньше шансов заиграть в основе, но турнир расставил всё по местам. Фернандес был непроходим в обороне, блестяще ставил корпус и выбирал позицию, при любой удобной возможности шёл вперед. Вспомните пас на Черышева в матче с Египтом, в конце концов.
Илья Кутепов
Казалось, что при наличии Ильи на поле даже нападающие Саудовской Аравии имеют шансы на гол, но Черчесову удалось шикарно скрыть недостатки защитника и сбить из него и Игнашевича крепчайшую пару центральных защитников. Всего 1 пропущенный гол с игры за турнир это подтверждает. Дошло до того, что Илья даже отдал голевую передачу и заинтересовал европейские клубы.
В матче с Испанией у него дважды сводило ноги, а битву с Хорватией он провёл на ноге, на которую страшно смотреть.
Сергей Игнашевич
Нет сомнений, что без возвращения Сергея никакого преображения Кутепова мы бы не увидели. И никакой надёжной обороны тоже. Конечно, ветеран допускал просчёты в том же матче с Испанией, но если бы не его опыт, лидерские качества и способности организатора, Россия бы наверняка не выдержала натиск «фурии». Игнашевич увереннейшим образом реализовал оба пенальти в послематчевых сериях. О таком завершении карьеры можно только мечтать. Пока более молодые Березуцкие болели за команду перед телевизором, на что Сергей, как и они, имел полное право, Игнашевич позволил сборной добиться лучшего результата в истории.
Роман Зобнин
Год назад Рому было страшно жаль не из-за пропуска Кубка Конфедераций, а из-за того, что карьера восходящей звёздочки пойдёт на закат. Но вместо этого Зобнин предстал на чемпионате мира игроком кардинально другого уровня. Теперь он лидер – тот, на кого можно опереться, который возьмёт и потащит мяч вперёд, подстрахует партнёра, прочитает пас соперника и успеет везде.
Александр Головин
Русские запрягли на этом турнире очень быстро. Это сейчас разгром Саудовской Аравии воспринимается как само собой разумеющийся, а перед турниром мы боялись смотреть эту встречу. Головин не боялся ничего и просто сделал игру. Остальные встречи Саша провёл не так ярко, но был очень полезен, демонстрировал потрясающие цифры по пробегу и иным статистическим показателям. По оценке Whoscored лучший игрок сборной России – именно Головин, а журнал FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий чемпионата.
Денис Черышев
Сид Лоу вроде бы шутит о тройке самых красивых голов турнира, да не совсем. Просто вспомните, как Денис забивал.
А ведь перед чемпионатом никто бы не удивился, возьми Черчесов вместо Черышева Ташаева. Но Станислав Саламович и здесь угадал и получил голевую машину, которой к третьему туру стало всё равно, в чьи ворота забивать. Конечно, Денису сопутствовала удача. Хотя, учитывая религиозность Черышева, скорее нужно говорить о Боге. Если кто и заслужил Божьей помощи, так это Денис, прошедший через все страдания, связанные с травмами.
Артём Дзюба
Дзюба ворвался в этот чемпионат так, что уже во время первой игры турнира 7 миллионов читателей Гарри Линекера могли увидеть простую и понятную запись:
Артём невероятно цеплялся за мячи, выигрывал аномальное количество единоборств, забивал, ассистировал, рвал-метал и был настоящим лидером.
Критиковать Черчесова сейчас не принято, но, быть может, Артёму стоило давать больше игрового времени. Из раздражающего балабола Дзюба превратился в лицо сборной России, за которую хочется болеть, - искреннюю, самоотверженную, единую, непоколебимую, неравнодушную, готовую умирать на поле.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Игорь Акинфеев
Голкипер простоял без работы первые 2 матча, получил 3 мяча и порцию критики от Уругвая, но в игре с испанцами установил рекорд чемпионата по количеству сэйвов за матч (9) и являл собой образец надежности. В серии пенальти Игорь вчистую уделал вроде бы лучшего вратаря мира Давида Де Хеа, да и с хорватами потащил 11-метровый и заставил Модрича понервничать. Субашич, к слову, тоже справился лишь с одним пенальти, но его партнёры не промахивались.
Марио Фернандес
Впрочем, никакого промаха Фернандеса в послематчевой серии не было бы, не забей он спасительный гол в добавленное время. Но можно и нужно говорить больше: если бы не Марио, у нас бы вообще не было никакой встречи с Хорватией. Бразилец долго не мог раскрыть своих лучших качеств в сборной. В какой-то момент даже казалось, что Смольников имеет не меньше шансов заиграть в основе, но турнир расставил всё по местам. Фернандес был непроходим в обороне, блестяще ставил корпус и выбирал позицию, при любой удобной возможности шёл вперед. Вспомните пас на Черышева в матче с Египтом, в конце концов.
Илья Кутепов
Казалось, что при наличии Ильи на поле даже нападающие Саудовской Аравии имеют шансы на гол, но Черчесову удалось шикарно скрыть недостатки защитника и сбить из него и Игнашевича крепчайшую пару центральных защитников. Всего 1 пропущенный гол с игры за турнир это подтверждает. Дошло до того, что Илья даже отдал голевую передачу и заинтересовал европейские клубы.
В матче с Испанией у него дважды сводило ноги, а битву с Хорватией он провёл на ноге, на которую страшно смотреть.
Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!— Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018
Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav
Сергей Игнашевич
Нет сомнений, что без возвращения Сергея никакого преображения Кутепова мы бы не увидели. И никакой надёжной обороны тоже. Конечно, ветеран допускал просчёты в том же матче с Испанией, но если бы не его опыт, лидерские качества и способности организатора, Россия бы наверняка не выдержала натиск «фурии». Игнашевич увереннейшим образом реализовал оба пенальти в послематчевых сериях. О таком завершении карьеры можно только мечтать. Пока более молодые Березуцкие болели за команду перед телевизором, на что Сергей, как и они, имел полное право, Игнашевич позволил сборной добиться лучшего результата в истории.
Роман Зобнин
Год назад Рому было страшно жаль не из-за пропуска Кубка Конфедераций, а из-за того, что карьера восходящей звёздочки пойдёт на закат. Но вместо этого Зобнин предстал на чемпионате мира игроком кардинально другого уровня. Теперь он лидер – тот, на кого можно опереться, который возьмёт и потащит мяч вперёд, подстрахует партнёра, прочитает пас соперника и успеет везде.
Александр Головин
Русские запрягли на этом турнире очень быстро. Это сейчас разгром Саудовской Аравии воспринимается как само собой разумеющийся, а перед турниром мы боялись смотреть эту встречу. Головин не боялся ничего и просто сделал игру. Остальные встречи Саша провёл не так ярко, но был очень полезен, демонстрировал потрясающие цифры по пробегу и иным статистическим показателям. По оценке Whoscored лучший игрок сборной России – именно Головин, а журнал FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий чемпионата.
Денис Черышев
Сид Лоу вроде бы шутит о тройке самых красивых голов турнира, да не совсем. Просто вспомните, как Денис забивал.
Goal of the tournament at World Cup.— Sid Lowe (@sidlowe) July 7, 2018
1. Cheryshev
2. Cheryshev
3. Cheryshev
А ведь перед чемпионатом никто бы не удивился, возьми Черчесов вместо Черышева Ташаева. Но Станислав Саламович и здесь угадал и получил голевую машину, которой к третьему туру стало всё равно, в чьи ворота забивать. Конечно, Денису сопутствовала удача. Хотя, учитывая религиозность Черышева, скорее нужно говорить о Боге. Если кто и заслужил Божьей помощи, так это Денис, прошедший через все страдания, связанные с травмами.
Артём Дзюба
Дзюба ворвался в этот чемпионат так, что уже во время первой игры турнира 7 миллионов читателей Гарри Линекера могли увидеть простую и понятную запись:
Super Dzyuba.— Gary Lineker (@GaryLineker) June 14, 2018
Артём невероятно цеплялся за мячи, выигрывал аномальное количество единоборств, забивал, ассистировал, рвал-метал и был настоящим лидером.
говорил это Артем Дзюба перед серией пенальти, но какие-то из этих слов можно легко повторить и после!)?? pic.twitter.com/Vxnw9Mu7bO— ZhuraWell (@TimZhur) July 7, 2018
Критиковать Черчесова сейчас не принято, но, быть может, Артёму стоило давать больше игрового времени. Из раздражающего балабола Дзюба превратился в лицо сборной России, за которую хочется болеть, - искреннюю, самоотверженную, единую, непоколебимую, неравнодушную, готовую умирать на поле.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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