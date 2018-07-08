Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира?

Кто лучший игрок сборной России на чемпионате мира?Выбор лучшего игрока - вопрос банальный, но не для сборной России. На этот раз нам не нужно искать ответы на вопросы "Кто виноват?" (ответ, впрочем, очевиден) и "Что делать?" (конечно, радоваться и гордиться). Зато в вопросе выбора лучшего игрока глаза разбегаются. Rusfootball.info спрашивает мнение читателей.

Игорь Акинфеев

Голкипер простоял без работы первые 2 матча, получил 3 мяча и порцию критики от Уругвая, но в игре с испанцами установил рекорд чемпионата по количеству сэйвов за матч (9) и являл собой образец надежности. В серии пенальти Игорь вчистую уделал вроде бы лучшего вратаря мира Давида Де Хеа, да и с хорватами потащил 11-метровый и заставил Модрича понервничать. Субашич, к слову, тоже справился лишь с одним пенальти, но его партнёры не промахивались.



Марио Фернандес

Впрочем, никакого промаха Фернандеса в послематчевой серии не было бы, не забей он спасительный гол в добавленное время. Но можно и нужно говорить больше: если бы не Марио, у нас бы вообще не было никакой встречи с Хорватией. Бразилец долго не мог раскрыть своих лучших качеств в сборной. В какой-то момент даже казалось, что Смольников имеет не меньше шансов заиграть в основе, но турнир расставил всё по местам. Фернандес был непроходим в обороне, блестяще ставил корпус и выбирал позицию, при любой удобной возможности шёл вперед. Вспомните пас на Черышева в матче с Египтом, в конце концов.



Илья Кутепов

Казалось, что при наличии Ильи на поле даже нападающие Саудовской Аравии имеют шансы на гол, но Черчесову удалось шикарно скрыть недостатки защитника и сбить из него и Игнашевича крепчайшую пару центральных защитников. Всего 1 пропущенный гол с игры за турнир это подтверждает. Дошло до того, что Илья даже отдал голевую передачу и заинтересовал европейские клубы.



В матче с Испанией у него дважды сводило ноги, а битву с Хорватией он провёл на ноге, на которую страшно смотреть.



Сергей Игнашевич

Нет сомнений, что без возвращения Сергея никакого преображения Кутепова мы бы не увидели. И никакой надёжной обороны тоже. Конечно, ветеран допускал просчёты в том же матче с Испанией, но если бы не его опыт, лидерские качества и способности организатора, Россия бы наверняка не выдержала натиск «фурии». Игнашевич увереннейшим образом реализовал оба пенальти в послематчевых сериях. О таком завершении карьеры можно только мечтать. Пока более молодые Березуцкие болели за команду перед телевизором, на что Сергей, как и они, имел полное право, Игнашевич позволил сборной добиться лучшего результата в истории.



Роман Зобнин

Год назад Рому было страшно жаль не из-за пропуска Кубка Конфедераций, а из-за того, что карьера восходящей звёздочки пойдёт на закат. Но вместо этого Зобнин предстал на чемпионате мира игроком кардинально другого уровня. Теперь он лидер – тот, на кого можно опереться, который возьмёт и потащит мяч вперёд, подстрахует партнёра, прочитает пас соперника и успеет везде.



Александр Головин

Русские запрягли на этом турнире очень быстро. Это сейчас разгром Саудовской Аравии воспринимается как само собой разумеющийся, а перед турниром мы боялись смотреть эту встречу. Головин не боялся ничего и просто сделал игру. Остальные встречи Саша провёл не так ярко, но был очень полезен, демонстрировал потрясающие цифры по пробегу и иным статистическим показателям. По оценке Whoscored лучший игрок сборной России – именно Головин, а журнал FourFourTwo включил Головина в тройку главных открытий чемпионата.



Денис Черышев

Сид Лоу вроде бы шутит о тройке самых красивых голов турнира, да не совсем. Просто вспомните, как Денис забивал.



А ведь перед чемпионатом никто бы не удивился, возьми Черчесов вместо Черышева Ташаева. Но Станислав Саламович и здесь угадал и получил голевую машину, которой к третьему туру стало всё равно, в чьи ворота забивать. Конечно, Денису сопутствовала удача. Хотя, учитывая религиозность Черышева, скорее нужно говорить о Боге. Если кто и заслужил Божьей помощи, так это Денис, прошедший через все страдания, связанные с травмами.



Артём Дзюба

Дзюба ворвался в этот чемпионат так, что уже во время первой игры турнира 7 миллионов читателей Гарри Линекера могли увидеть простую и понятную запись:



Артём невероятно цеплялся за мячи, выигрывал аномальное количество единоборств, забивал, ассистировал, рвал-метал и был настоящим лидером.



Критиковать Черчесова сейчас не принято, но, быть может, Артёму стоило давать больше игрового времени. Из раздражающего балабола Дзюба превратился в лицо сборной России, за которую хочется болеть, - искреннюю, самоотверженную, единую, непоколебимую, неравнодушную, готовую умирать на поле.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Зобнин Фернандес Дзюба Акинфеев Игнашевич Кутепов Головин
Сегодня, 17:50
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8
(3)
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень трудно если честно выбрать 1 лучшего,Черышев 4 гола забил,причём почти все шедевриальные,мой голос за него.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: realist12 (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Головин, Дзюба, Черышев, Фернандес, Зобнин, Акинфеев, Игнашевич, Кутепов.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: Makar61 Москва (Сегодня, 18:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Станисла?в Сала?мович спасибо вам за команду.За такую потрясающею игру команды.Снимаю шляпу перед вами и командой.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Serg-din Москва (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Дзюба, Фернандес, Головин... и далее по списку
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (1)

А почему Смолова в списке нет? rage
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Голосовать не буду. Из предложенного списка все играли достойно. Как тут можно отметить кого то одного.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:53) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черышев, Зобнин, Кутепов, Игнашевич, Акинфеев, Головин.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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