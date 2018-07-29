"Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды," - спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам

На мой взгляд, Гамова абсолютно права. ЗМС это уже перебор. Да, молодцы, но давайте по-честному - мы обыграли лишь Саудовскую Аравию и Египет... https://t.co/JtIEiXQuHC

Очень уважаю Гамову, но по вопросу змс футболистам - не согласен. Во-первых, все по закону. Во-вторых, в полном соответствии с масштабом эмоций, который выступление на ЧМ вызвало в стране. В-третьих, нельзя сравнивать уровень мировой конкуренции в футболе и других видах спорта.