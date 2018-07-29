"Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды," - спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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"Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды," - спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам
О том, что любопытного произошло на встрече национальной команды с президентом России, а также о самых жестких реакциях от представителей других дисциплин. Небольшой спойлер – досталось даже Путину.
Несмотря на то, что Россия довольно внезапно превратилась в страну футбольную, в первую очередь, она осталась страной православной. Прибывшие кто откуда футболисты (приехать в Кремль многим действительно было не просто - в этот же день представителям "Спартака" предстояло рубиться с "Оренбургом", а Головину и Черышеву пришлось отпрашиваться и экстренно лететь домой из других стран) были вынуждены чуть больше часа подождать президента России, пока он принимал участие в мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Руси.
Речь Владимира Путина оказалась довольно средней в плане смысловых интонаций, состояла она из довольно общих и ничего в итоге особо не означающих формулировок: он поблагодарил игроков за турнир, рассказал о явной уверенности команды, сплоченности, её воле и прочих качествах, которые были продемонстрированы:
"Вы дали всем болельщикам возможность гордиться своей страной. Дали веру в то, что отечественный футбол возрождается, обретает новую зрелищность, силу, авторитет"
После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского. В этот момент даже Черчесов, у которого вечно в рукаве пара ответов на любой вопрос, пусть и не всегда вразумительных, растерялся:
"Теперь понимаю выражение "Нет слов". Раньше не понимал"
Чем же удостоили главного тренера нашей команды? Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.
До Станислава Черчесова этот орден получили 265 человек. Из спортивных тренеров в этом списке - лишь Татьяна Покровская, тренер сборной России по синхронному плаванию.
А дальше произошло то, из-за чего и возникло дальнейшее острое обсуждение в социальных сетях. Нашим игрокам, которые добрались до четвертьфинала турнира, было решено присвоить звание заслуженных мастеров спорта Российской федерации (тренерам, соответственно, - заслуженных тренеров). Это понравилось не всем.
Конечно, в момент награждения никто об этом не думал. Игнашевич и Акинфеев немного робко сказали несколько стандартных торжественных фраз, а вот Артем Дзюба и рядом с президентом умудрился побалагурить – предложил Владимиру Путина сменить коньки на бутсы. Президент отшутился:
"Знаете, мне тогда и кимоно надо будет поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник и занимаюсь всем подряд. Но что точно: благодаря вашему выступлению количество любителей футбола в нашей стране прибавится. И я буду в их числе"
Обсуждение и в некотором роде осуждение решения правительства началось с поста волейболистки Екатериной Гамовой – двукратной чемпионки мира, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр:
"Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!
Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда
Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!
P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта"
Кое-кто из других спортсменов поддержал Гамову. Например, довольно известный в среде болельщиков «Спартака» бывший теннисист Евгений Кафельников. В довольно невнятной формулировке – в том смысле, что слова можно трактовать по-разному, – он, похоже, замахнулся на самое святое в жизни среднего россиянина – на президента:
«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь.
Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды"
Схожую позицию заняла и Татьяна Тарасова, известный специалист по фигурному катанию:
"Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов – большая радость, но ко вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения.
Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания.
Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права"
Правда, на счет "четких критериев" вполне можно поспорить. Все дело в следующем: в Положениях о присвоении наград мы не найдем ни одного достижения сборной России, за которое полагалось бы звание заслуженных мастеров спорта.
Почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" присваивается спортсменам, занявшим в составе спортивной сборной команды Российской Федерации:
а) 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;
б) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы, либо кубке Европы в составе спортивной сборной команды Российской Федерации и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей
Поскольку у нас сборная России, а не Франции, звание присуждать, получается, не следовало. Но далее в Положении идет оговорка:
В порядке исключения, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство
И здесь уже придраться никаким образом не получится. Нет здесь никаких четких критериев. По сути, ЗМС с такими формулировками можно давать кому угодно. Другое дело, что наши игроки, скаканувшие даже не выше головы, а выше потолка, предварительно этот потолок проломив головой, точно не кто угодно в данной ситуации.
Ну а в спор вовлекаются все новые лица. В ближайшие дни - это точно одна из самых горячих тех для обсуждения в общественном информационном пространстве. В дело потихоньку вступают мэтры - Газзаев и Семин уже вступились за наших футболистов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Несмотря на то, что Россия довольно внезапно превратилась в страну футбольную, в первую очередь, она осталась страной православной. Прибывшие кто откуда футболисты (приехать в Кремль многим действительно было не просто - в этот же день представителям "Спартака" предстояло рубиться с "Оренбургом", а Головину и Черышеву пришлось отпрашиваться и экстренно лететь домой из других стран) были вынуждены чуть больше часа подождать президента России, пока он принимал участие в мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Руси.
Речь Владимира Путина оказалась довольно средней в плане смысловых интонаций, состояла она из довольно общих и ничего в итоге особо не означающих формулировок: он поблагодарил игроков за турнир, рассказал о явной уверенности команды, сплоченности, её воле и прочих качествах, которые были продемонстрированы:
"Вы дали всем болельщикам возможность гордиться своей страной. Дали веру в то, что отечественный футбол возрождается, обретает новую зрелищность, силу, авторитет"
После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского. В этот момент даже Черчесов, у которого вечно в рукаве пара ответов на любой вопрос, пусть и не всегда вразумительных, растерялся:
"Теперь понимаю выражение "Нет слов". Раньше не понимал"
Чем же удостоили главного тренера нашей команды? Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.
До Станислава Черчесова этот орден получили 265 человек. Из спортивных тренеров в этом списке - лишь Татьяна Покровская, тренер сборной России по синхронному плаванию.
А дальше произошло то, из-за чего и возникло дальнейшее острое обсуждение в социальных сетях. Нашим игрокам, которые добрались до четвертьфинала турнира, было решено присвоить звание заслуженных мастеров спорта Российской федерации (тренерам, соответственно, - заслуженных тренеров). Это понравилось не всем.
Конечно, в момент награждения никто об этом не думал. Игнашевич и Акинфеев немного робко сказали несколько стандартных торжественных фраз, а вот Артем Дзюба и рядом с президентом умудрился побалагурить – предложил Владимиру Путина сменить коньки на бутсы. Президент отшутился:
"Знаете, мне тогда и кимоно надо будет поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник и занимаюсь всем подряд. Но что точно: благодаря вашему выступлению количество любителей футбола в нашей стране прибавится. И я буду в их числе"
Обсуждение и в некотором роде осуждение решения правительства началось с поста волейболистки Екатериной Гамовой – двукратной чемпионки мира, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр:
"Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!
Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда
Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!
P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта"
На мой взгляд, Гамова абсолютно права. ЗМС это уже перебор. Да, молодцы, но давайте по-честному - мы обыграли лишь Саудовскую Аравию и Египет...https://t.co/JtIEiXQuHC— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) July 28, 2018
Кое-кто из других спортсменов поддержал Гамову. Например, довольно известный в среде болельщиков «Спартака» бывший теннисист Евгений Кафельников. В довольно невнятной формулировке – в том смысле, что слова можно трактовать по-разному, – он, похоже, замахнулся на самое святое в жизни среднего россиянина – на президента:
«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь.
Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды"
Схожую позицию заняла и Татьяна Тарасова, известный специалист по фигурному катанию:
"Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов – большая радость, но ко вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения.
Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания.
Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права"
Очень уважаю Гамову, но по вопросу змс футболистам - не согласен. Во-первых, все по закону. Во-вторых, в полном соответствии с масштабом эмоций, который выступление на ЧМ вызвало в стране. В-третьих, нельзя сравнивать уровень мировой конкуренции в футболе и других видах спорта.— Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 28, 2018
Правда, на счет "четких критериев" вполне можно поспорить. Все дело в следующем: в Положениях о присвоении наград мы не найдем ни одного достижения сборной России, за которое полагалось бы звание заслуженных мастеров спорта.
Почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" присваивается спортсменам, занявшим в составе спортивной сборной команды Российской Федерации:
а) 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;
б) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы, либо кубке Европы в составе спортивной сборной команды Российской Федерации и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей
Поскольку у нас сборная России, а не Франции, звание присуждать, получается, не следовало. Но далее в Положении идет оговорка:
В порядке исключения, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство
И здесь уже придраться никаким образом не получится. Нет здесь никаких четких критериев. По сути, ЗМС с такими формулировками можно давать кому угодно. Другое дело, что наши игроки, скаканувшие даже не выше головы, а выше потолка, предварительно этот потолок проломив головой, точно не кто угодно в данной ситуации.
Ну а в спор вовлекаются все новые лица. В ближайшие дни - это точно одна из самых горячих тех для обсуждения в общественном информационном пространстве. В дело потихоньку вступают мэтры - Газзаев и Семин уже вступились за наших футболистов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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