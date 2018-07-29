"Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды," - спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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"Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды," - спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам

О том, что любопытного произошло на встрече национальной команды с президентом России, а также о самых жестких реакциях от представителей других дисциплин. Небольшой спойлер – досталось даже Путину.

"Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды," - спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам

Несмотря на то, что Россия довольно внезапно превратилась в страну футбольную, в первую очередь, она осталась страной православной. Прибывшие кто откуда футболисты (приехать в Кремль многим действительно было не просто - в этот же день представителям "Спартака" предстояло рубиться с "Оренбургом", а Головину и Черышеву пришлось отпрашиваться и экстренно лететь домой из других стран) были вынуждены чуть больше часа подождать президента России, пока он принимал участие в мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Руси.

Речь Владимира Путина оказалась довольно средней в плане смысловых интонаций, состояла она из довольно общих и ничего в итоге особо не означающих формулировок: он поблагодарил игроков за турнир, рассказал о явной уверенности команды, сплоченности, её воле и прочих качествах, которые были продемонстрированы:

"Вы дали всем болельщикам возможность гордиться своей страной. Дали веру в то, что отечественный футбол возрождается, обретает новую зрелищность, силу, авторитет"

После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского. В этот момент даже Черчесов, у которого вечно в рукаве пара ответов на любой вопрос, пусть и не всегда вразумительных, растерялся:

"Теперь понимаю выражение "Нет слов". Раньше не понимал"

Чем же удостоили главного тренера нашей команды? Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

До Станислава Черчесова этот орден получили 265 человек. Из спортивных тренеров в этом списке - лишь Татьяна Покровская, тренер сборной России по синхронному плаванию.

А дальше произошло то, из-за чего и возникло дальнейшее острое обсуждение в социальных сетях. Нашим игрокам, которые добрались до четвертьфинала турнира, было решено присвоить звание заслуженных мастеров спорта Российской федерации (тренерам, соответственно, - заслуженных тренеров). Это понравилось не всем.

Конечно, в момент награждения никто об этом не думал. Игнашевич и Акинфеев немного робко сказали несколько стандартных торжественных фраз, а вот Артем Дзюба и рядом с президентом умудрился побалагурить – предложил Владимиру Путина сменить коньки на бутсы. Президент отшутился:

"Знаете, мне тогда и кимоно надо будет поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник и занимаюсь всем подряд. Но что точно: благодаря вашему выступлению количество любителей футбола в нашей стране прибавится. И я буду в их числе"


Обсуждение и в некотором роде осуждение решения правительства началось с поста волейболистки Екатериной Гамовой – двукратной чемпионки мира, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр:

"Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!

Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда

Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!

P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта"


Кое-кто из других спортсменов поддержал Гамову. Например, довольно известный в среде болельщиков «Спартака» бывший теннисист Евгений Кафельников. В довольно невнятной формулировке – в том смысле, что слова можно трактовать по-разному, – он, похоже, замахнулся на самое святое в жизни среднего россиянина – на президента:

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь.

Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды"

Схожую позицию заняла и Татьяна Тарасова, известный специалист по фигурному катанию:

"Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов – большая радость, но ко вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения.

Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания.

Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права"

Правда, на счет "четких критериев" вполне можно поспорить. Все дело в следующем: в Положениях о присвоении наград мы не найдем ни одного достижения сборной России, за которое полагалось бы звание заслуженных мастеров спорта.

Почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" присваивается спортсменам, занявшим в составе спортивной сборной команды Российской Федерации:

а) 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;

б) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы, либо кубке Европы в составе спортивной сборной команды Российской Федерации и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей

Поскольку у нас сборная России, а не Франции, звание присуждать, получается, не следовало. Но далее в Положении идет оговорка:

В порядке исключения, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство

И здесь уже придраться никаким образом не получится. Нет здесь никаких четких критериев. По сути, ЗМС с такими формулировками можно давать кому угодно. Другое дело, что наши игроки, скаканувшие даже не выше головы, а выше потолка, предварительно этот потолок проломив головой, точно не кто угодно в данной ситуации.

Ну а в спор вовлекаются все новые лица. В ближайшие дни - это точно одна из самых горячих тех для обсуждения в общественном информационном пространстве. В дело потихоньку вступают мэтры - Газзаев и Семин уже вступились за наших футболистов.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: сборная России Путин Дзюба Черчесов
Сегодня, 08:33
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№7 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
И даже на этом сайте без политики не смогли... Не "того" оказывается выбрали и это не смысл статьи - это ЗАГОЛОВОК! Ну, может те, которые хотели бы другого, аргументированно докажут - КОГО, раз этот "плох", не тем звания роздал?!
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№6 Написал: Fint Москва (Сегодня, 09:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Lokoflesh
никого не волнует, нравится тебе волейбол или нет. Тоже красивая игра, как у женщин и у мужиков.

Так я и не говорю про своё отношение к волейболу, а общую тенденцию пытался осветить.
Или хочешь сказать, что у волейбола есть хотя бы десятая часть болельщиков от количества футбольных?...
Я подчеркнул лишь значимость любых мало-мальски значимых побед в футболе, что и случилось, но только более чем значимое, чуть ли не до эйфории дошло у большинства народа, не говорю уж про фанатов. Мне очень понравилась игра сборной, настырная, мобильная, с использованием лучших качеств каждого сборника! Разве они не заслужили своих наград?... flushed wink

Цитата: pasol
Просто зависть представителей других видов спорта перед Футболом!

В плавание ты можешь быть многократным Олимпийским чемпионом, а получать, как игрок ФНЛ. И то, это сейчас, когда организовали серийные коммерческие турниры.

"Почему им все, а нам только крохи?" Да потому что это ФУТБОЛ, Детка!!! wink

Да и я о том же,- ЭТО ФУТБОЛ, ДЕТКА!!!... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: pasol (Сегодня, 09:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Просто зависть представителей других видов спорта перед Футболом!

В плавание ты можешь быть многократным Олимпийским чемпионом, а получать, как игрок ФНЛ. И то, это сейчас, когда организовали серийные коммерческие турниры.

"Почему им все, а нам только крохи?" Да потому что это ФУТБОЛ, Детка!!! wink
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Fint,
никого не волнует, нравится тебе волейбол или нет. Тоже красивая игра, как у женщин и у мужиков.
Понятно, что тренера и игроков нужно было поощрить, но ордена и ЗМС даже не за выход в 1/2 финал. Ну какие Миранчуки, Кутепов, Смольников и Газинский ЗМС-ы, не надо быть уж настолько безрассудными популистами.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Fint Москва (Сегодня, 09:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Parshin
ЗАЧЕМ все это сделано - кому пришла в голову эта мысль с ЗМС и орденами ??????

Мне пришла тоже такая мысль, что наградить бы их, за все те эмоции, что мы все испытали от их выступлений!
У тебя не было таких эмоций? Поясни тогда свою позицию.
Рабинер же чётко разжевал, за что им награды, да и автор статьи тоже.
Гамова нашла что сравнивать, свой волейбол, который смотрим только если в финале олимпийском или мировом играют, настолько не интересна мне эта игра их. Сама-то получила, даже не играя, и за второе место.
А футболисты сборной спровоцировали интерес к игре даже у тех, кто и не болел то этого этой игрой, но это же миллионы, но это же положительные эмоции у десятков миллионов, в отличии от индивидуалистов теннисистов, так что Кафельников, иди тоже лесом... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:10) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Где там Бубен со своими ТТД? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 08:56) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зря такие " царские подарки" дали - ЗМС, ордена... И без этого вполне можно было бы обойтись... А так, только навлекли на футболистов ( они то реально не причем) волну критики... Хотя., как нередко бывает, кто-то ОДИН должен был найтись и... ОТКАЗАТЬСЯ от ЗМС, но пока не слышно об этом...
Уже совсем скоро крутой экзамен для Сборной - четыре матча в Лиге Наций УЕФА (сентябрь-ноябрь) с неслабыми Швецией и Турцией - на игроков (ЗМС) ляжет дополнительная (и совсем не нужная) мощная, тяжелая моральная нагрузка и давление.... ЗАЧЕМ все это сделано - кому пришла в голову эта мысль с ЗМС и орденами ??????
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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