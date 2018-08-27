СМИ: сборная Германия разделилась на два лагеря на ЧМ

Издание Spiegel пишет о том, что игроки сборной Германии, не сумевшие защитить титул на прошедшем чемпионате мира, разбились на два лагеря, что помешало команде показать лучший футбол. По информации источника, в одну "группировку" вошли в большей степени игроки с иностранными корнями, среди которых были Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган, во вторую – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и ряд других футболистов чисто немецкого происхождения.На разделение группировок повлияло несколько факторов. Один из них - отношение к деньгам. Представители первого лагеря любили роскошь и всячески подчеркивали свое богатство, тогда как вторые наоборот, предпочитали более спокойный и тихий образ жизни.Еще одной из причин конфликта стало недовольство футболистов кадровыми решениями главного тренера Йоахима Лева. Игроков с иностранными корнями не устраивал отказ от услуг нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, второй лагерь невызов форварда "Баварии" Сандро Вагнера.Между футболистами обострились отношения, из-за чего им было гораздо тяжелее сконцентрироваться на футболе.