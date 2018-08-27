Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет

Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет

Еще до официального объявления состава сборной России на матчи против Турции и Чехии стало известно, что в команду будут призваны Джикия, Шунин и Гильерме, а братья Миранчуки и Смолов останутся при "Локомотиве". Все из-за официального твиттера сборной России по футболу.


Чуть позже на сайте РФС появился весь состав, который будет участвовать в грядущих играх сборной. Выяснился еще один сюрприз - в составе не оказалось Игоря Акинфеева.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - "Рубин" Казань), Денис Черышев ("Валенсия" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 3 сентября в Новогорске.
Теги: сборная России Смолов Миранчук Ан. Миранчук А. Джикия Шунин Гильерме
Сегодня, 13:36
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№10 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 15:23) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: stepanmlc
как всегда полно пассажиров

smile Самого авторитетного пассажира Габулова -нет.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
состав не оптимальный, туркам скорее всего подарим очки, в атаке буратино, бревно и шпингалет
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 14:49) #
  • -1
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online

Напомню что последний гол товарища Заболотного был за авторством норвежца, который удар мимо ворот от питерского вундеркинда перенаправил в свои ворота.

Цитата: Romella
Надеюсь,Каррера не отпустит Зобнина..пускай отдохнет немного.Там есть кому феерить.

Похоже Семин отказался отпускать своих,один Гиля поедет,а то совсем вернулись братья растренированные,а Смолов у Черчесова и в Динамо не мог заиграть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь,Каррера не отпустит Зобнина..пускай отдохнет немного.Там есть кому феерить.
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:24) #
  • -2
  •  (4)

nu akinfeev ponyatno pochemu ne vizvan! aa vot ostalnim zvonochek?uroven ne toto poka!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 14:02) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Для Лунёва сейчас главное не выходить на поле - он нужен Зениту без травмы в этой фуфлоигре
- Пусть Шунькин докажет , что он не зря взятку дал
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:58) #
  • -4
  •  (4)
online

stepanmlc,
Так сборы же.

Странно почему Акинфеева не взяли.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Какая пакость (((((((((((((
Шунин и Заболотный в сборной - даже на овощном рынке это не повысит их цену
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
как всегда полно пассажиров


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 13:43) #
  • -9
  •  (21)
online

ДЗЮ-ЗАБ весело smiley черчесов совсем грохнулся.
усатый в упор Скопинцева из Ростова не видит,Паршивлюка!зато Смольников не заменимый кадр!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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