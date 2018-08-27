Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет

Внимание, внимание! Совсем скоро мы объявим состав @TeamRussia на матчи с Турцией и Чехией. Вас ждет много сюрпризов, не пропустите!

Возвращение Джикия, вызов Шунина и Гилерме, отсутствие Смолова и братьев Миранчуков, а также многое другое! ????

P.S. Артем Дзюба вызван ? pic.twitter.com/5amoTwD2Ml