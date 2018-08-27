Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить

Спустя два месяца после легендарных битв чемпионата мира сборная России начнёт выступать в турнире, дающем пространство для поиска и эксперимента. Rusfootball.info – о составе, в котором команда Станислава Черчесова будет готовиться к матчам с Турцией и Чехией, приближённым к контрольным.

Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить


Вратари: Лунёв, Гилерме, Шунин (мимо – Акинфеев и Габулов)
*жирным выделены игроки из заявки на чемпионат мира, в скобках - невызванные участники ЧМ

По отцепленным вопросов нет: Акинфееву не помешает отдых, нужно провести обследование, он всем всё доказал. Габулов ищет новый клуб и не играет. Гилерме вызов в сборную заслужил, отлично начав чемпионат. Но вот Шунин при наличии великолепно играющего и отражающего далеко не только пенальти Фролова в «Оренбурге»? Конечно, Станислав Саламович неоднократно посещал матчи «Динамо», а вот в «Оренбург» не ездил, но подписка на «Матч Премьер» у него наверняка имеется. Видимо, тренера смутила ошибка Евгения в матче со «Спартаком», но 4 следующих игры он активно работал и провёл на высочайшем уровне.

Правые защитники: Фернандес, Смольников

Двужильный Марио стал часто падать в штрафной, но продолжает тащить ЦСКА. Если отдыхать этой машине не требуется, для сборной это только плюс. По Смольникову вопросы есть. Свой коротенький отрезок на чемпионате мира он провалил, к своему уровню 2015 года в «Зените» не приблизился. Тот же Паршивлюк, например, стартовал с «Ростовом» очень здорово. В «Краснодаре» правого защитника часто играет Стоцкий (не особо удачно), но вряд ли Черчесов планирует использовать его в этой роли. Сутормин ярок, но пока сыроват для сборной.

Центральные защитники: Кутепов, Семёнов, Кудряшов, Джикия, Нойштедтер (мимо – Игнашевич и Гранат)

Отцепленные понятны: Гранат лечится и ещё не играл за «Рубин», ну а Игнашевича окончательно никто не отцепил – Черчесов рассказал, что Сергей будет помогать команде на тренировках.

Занятно, что Черчесов говорит о вызове наиболее готовых на данный момент, но включает в список ни минуты в сезоне не сыгравшего Кутепова, которому не помешало бы потренироваться под руководством Карреры. Но, вполне возможно, именно он составит Джикии компанию в центре обороны, позиция дефицитная. Возвращение Георгия – очень хорошая весть для команды, в которую больше не вернётся Игнашевич и пока не вернулся Васин.



Сменщик Виктора в ЦСКА Никита Чернов не впечатлил. Из Сорокина Бердыев пока не воспитал толкового защитника. Поэтому, несмотря на большие вопросы по переставшему прогрессировать Семёнову, снова возвращённому Нойштедтеру и не сыгравшему ни минуты Кутепову, надо признать, что серьёзных альтернатив им у Черчесова нет. Центр защиты остаётся проблемной зоной. Хоть Ойеволе с Рыковым вызывай. Да, разве что Чернов остаётся.

Что до Кудряшова, то он в «Рубине» теперь почему-то играет правого защитника. Бердыев будто перепутал крайних местами, ставя при этом правшу Устинова налево. Но в любом случае Кудряшов с его опытом будет полезен сборной хоть слева, хоть третьим центральным.

Левые защитники: Кудряшов, Набиуллин, Рауш (мимо – Жирков)

О Кудряшове сказано выше, его место на поле зависит от схемы. Жирков в сборную вряд ли вернётся, даже когда вылечится. По вызванным имеются вопросы. За Набиуллина сила клуба, за Рауша – пожалуй, былые заслуги, но уровень их игры на фоне тех же Скопинцева и, не смейтесь, Терехова из «Оренбурга», не выделяется. Ладно Терехов, но перспективного 21-летнего Скопинцева самое время тестировать в сборной в не самых важных матчей. Российскому футболу от этого будет не меньше пользы, чем от Рауша.

Дмитрий Комбаров анонсировал цель вернуться в сборную России, но вместо этого, видимо, потерял место в основе «Спартака» – Мельгарехо смотрится лучше.

Центральные полузащитники: Газинский, Зобнин, Кузяев, Ерохин, Камболов, Могилевец, Швец, Стоцкий (мимо – Антон Миранчук)

Антон Миранчук хандрит и давит своим весом на скамейку «Локомотива». Он слабо начал сезон, а теперь проигрывает конкуренцию за место в составе.



Вызов квартета заслуженных мастеров спорта понятен, Ерохин теперь играет в «Зените» даже более важную роль. С вызовом Стоцкого Черчесов будто бы опоздал: Дмитрий великолепно проявлял себя в «Уфе», не привлекаясь в сборную, а сейчас тяжело встраивается в игру «Краснодара», меняя позиции. В Оренбурге он, например, играл правого защитника и ничем интересным не отметился.

Из русской полузащиты «Рубина» не вызван самый интересный полузащитник: из 23-летнего Игоря Коновалова Бердыев пытается вылепить нового Нобоа и доверяет ему роль плеймейкера. Камболов и Могилевец начали сезон не плохо, но с этими игроками мы хорошо знакомы, а вот на Коновалова было бы посмотреть полезно.

Антон Швец незаметно начал сезон в сером «Ахмате», так что и сказать про него толком нечего, но Черчесов давно верит в игрока, которому нужен переход в более сильный клуб, чтобы не зачахнуть как Семёнов. Но вот готов ли к этому переходу Швец – вопрос.

Черчесов продолжает игнорировать Глушакова: Денис набрал форму и вернулся в основу, выглядит неплохо, но пока не переубедил тренера.

Фланговые/атакующие полузащитники: Черышев, Ионов (мимо – Дзагоев, Головин, Самедов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук)

Вообще, выбор полузащитников косвенно намекает на схему сборной: пара Черышев-Ионов без дублёров указывает, что фланги скорее будут закрывать латерали в схеме с тремя центральными. Пока Головин и Дзагоев восстанавливаются от травм, Миранчуки, как уже было написано об Антоне, хандрят. Алексей выходит в составе, но пока не напоминает себя прошлогоднего. Самедов со сборной закончил.

По вызванным вопросов нет: сменивший клуб герой ЧМ и здорово начавший сезон футболист «Ростова». Мамаев на слуху больше из-за интервью жены, а не из-за успехов на поле. Интересно было бы посмотреть на Облякова, но Ваня наверняка «наелся» в матчах за «Уфу», да и не то чтобы сильно впечатлил.

Нападающие: Дзюба, Заболотный, Полоз (мимо – Смолов)

Возможно, Черчесова впечатлил простой и эффективный замысел Семака и теперь отыгрываться сборная будет парой Дзюба-Заболотный. Антон, конечно, выглядит здорово, но возвращение в сборную далось ему как-то быстро и легко, не пришлось даже выбираться со скамейки. Полоз в прекрасно знакомой ему системе Бердыева с прекрасно знакомым ему Азмуном снова начал забивать и реанимировал карьеру.

Другие нападающие пока до сборной не дотянулись. Хотя Козлов из «Оренбурга» очень впечатляет, когда у него есть силы – для усиления атаки он бы пригодиться мог. Луценко долгое время играет на стабильно неплохом уровне. Чалов с Жамалетдиновым пока нестабильны, как и вся армейская молодёжь. Ваня Игнатьев с ролью заменителя Смолова справляется слабо и играет в основе из-за дисквалификации Ари.

Ну а Смолова Черчесов не вызвал из-за нежелания выдёргивать игрока из нового клуба. Пожалуй, Фёдору сейчас действительно лучше потренироваться с Миранчуками, Денисовым и Фернандешем и что-то наиграть к старту Лиги чемпионов.



***

В целом состав трудно охарактеризовать каким-то одним словом. При первом рассмотрении он выглядит неожиданно, при разборе – логично. Но вот прилагательное «интересный» я бы к нему применять всё же не стал. Было ясно, что в Лиге Наций Черчесов будет проводить ротацию. И очень хотелось, чтобы в неё вошли ярко проявившие себя перспективные футболисты. Такие, как Фролов, Сутормин, Скопинцев, Коновалов. Вместо этого мы наблюдаем возвращение немцев, о которых вроде бы уже забыли после заявки на чемпионат мира.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Черчесов Смолов Скопинцев Фролов
Сегодня, 15:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
На Смолова зуб, тут без вариантов.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Полоза нужно было брать на ЧМ, двух нападающих всего и взял Стасик, это ключевая ошибка.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (2)
online

Самое главное, чтобы Сборная России в Лиге наций УЕФА играла супер-СЕРЬЕЗНО, а не проводила "тренировку" и "контрольку" !!!
Чтобы Россия имела в виду и возможность завоевания через ЛН путевку на Чемпионат Европы (подстраховалась).
И, конечно, ставила цель выхода на следующий период Лиги наций - из Лиги-В в Лигу-А, (т.е., по нашей, российской аналогии - из "ФНЛ в Премьер-лигу" ) !
Я уже не говорю, о поддержки реноме Сборной России, как не случайного четверть-финалиста Чемпионата Мира!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ноштейтера отцепляли на чемпионат мира ради Игнашевича. а у Рауша была травма...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.