Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить

Свернуть все/Развернуть все
Свернуть Чемпионат России Свернуть Чемпионат Англии Свернуть Чемпионат Испании Свернуть Чемпионат Италии
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:21
Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (12)
Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (12)
13:20
Агент - о переходе Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет" (3)
Агент - о переходе Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет" (3)
11:39
Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели (1)
Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели (1)
10:31
Красноярскому футболу - 106 лет (1)
Красноярскому футболу - 106 лет (1)
10:18
ЦСКА исполнилось 107 лет (46)
ЦСКА исполнилось 107 лет (46)
09:49
ЦСКА близок к покупке нападающего (23)
ЦСКА близок к покупке нападающего (23)
09:27
Роналду похвастался растяжкой (1)
Роналду похвастался растяжкой (1)
01:07
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить
Спустя два месяца после легендарных битв чемпионата мира сборная России начнёт выступать в турнире, дающем пространство для поиска и эксперимента. Rusfootball.info – о составе, в котором команда Станислава Черчесова будет готовиться к матчам с Турцией и Чехией, приближённым к контрольным.
Вратари: Лунёв, Гилерме, Шунин (мимо – Акинфеев и Габулов)
*жирным выделены игроки из заявки на чемпионат мира, в скобках - невызванные участники ЧМ
По отцепленным вопросов нет: Акинфееву не помешает отдых, нужно провести обследование, он всем всё доказал. Габулов ищет новый клуб и не играет. Гилерме вызов в сборную заслужил, отлично начав чемпионат. Но вот Шунин при наличии великолепно играющего и отражающего далеко не только пенальти Фролова в «Оренбурге»? Конечно, Станислав Саламович неоднократно посещал матчи «Динамо», а вот в «Оренбург» не ездил, но подписка на «Матч Премьер» у него наверняка имеется. Видимо, тренера смутила ошибка Евгения в матче со «Спартаком», но 4 следующих игры он активно работал и провёл на высочайшем уровне.
Правые защитники: Фернандес, Смольников
Двужильный Марио стал часто падать в штрафной, но продолжает тащить ЦСКА. Если отдыхать этой машине не требуется, для сборной это только плюс. По Смольникову вопросы есть. Свой коротенький отрезок на чемпионате мира он провалил, к своему уровню 2015 года в «Зените» не приблизился. Тот же Паршивлюк, например, стартовал с «Ростовом» очень здорово. В «Краснодаре» правого защитника часто играет Стоцкий (не особо удачно), но вряд ли Черчесов планирует использовать его в этой роли. Сутормин ярок, но пока сыроват для сборной.
Центральные защитники: Кутепов, Семёнов, Кудряшов, Джикия, Нойштедтер (мимо – Игнашевич и Гранат)
Отцепленные понятны: Гранат лечится и ещё не играл за «Рубин», ну а Игнашевича окончательно никто не отцепил – Черчесов рассказал, что Сергей будет помогать команде на тренировках.
Занятно, что Черчесов говорит о вызове наиболее готовых на данный момент, но включает в список ни минуты в сезоне не сыгравшего Кутепова, которому не помешало бы потренироваться под руководством Карреры. Но, вполне возможно, именно он составит Джикии компанию в центре обороны, позиция дефицитная. Возвращение Георгия – очень хорошая весть для команды, в которую больше не вернётся Игнашевич и пока не вернулся Васин.
Сменщик Виктора в ЦСКА Никита Чернов не впечатлил. Из Сорокина Бердыев пока не воспитал толкового защитника. Поэтому, несмотря на большие вопросы по переставшему прогрессировать Семёнову, снова возвращённому Нойштедтеру и не сыгравшему ни минуты Кутепову, надо признать, что серьёзных альтернатив им у Черчесова нет. Центр защиты остаётся проблемной зоной. Хоть Ойеволе с Рыковым вызывай. Да, разве что Чернов остаётся.
Что до Кудряшова, то он в «Рубине» теперь почему-то играет правого защитника. Бердыев будто перепутал крайних местами, ставя при этом правшу Устинова налево. Но в любом случае Кудряшов с его опытом будет полезен сборной хоть слева, хоть третьим центральным.
Левые защитники: Кудряшов, Набиуллин, Рауш (мимо – Жирков)
О Кудряшове сказано выше, его место на поле зависит от схемы. Жирков в сборную вряд ли вернётся, даже когда вылечится. По вызванным имеются вопросы. За Набиуллина сила клуба, за Рауша – пожалуй, былые заслуги, но уровень их игры на фоне тех же Скопинцева и, не смейтесь, Терехова из «Оренбурга», не выделяется. Ладно Терехов, но перспективного 21-летнего Скопинцева самое время тестировать в сборной в не самых важных матчей. Российскому футболу от этого будет не меньше пользы, чем от Рауша.
Дмитрий Комбаров анонсировал цель вернуться в сборную России, но вместо этого, видимо, потерял место в основе «Спартака» – Мельгарехо смотрится лучше.
Центральные полузащитники: Газинский, Зобнин, Кузяев, Ерохин, Камболов, Могилевец, Швец, Стоцкий (мимо – Антон Миранчук)
Антон Миранчук хандрит и давит своим весом на скамейку «Локомотива». Он слабо начал сезон, а теперь проигрывает конкуренцию за место в составе.
Вызов квартета заслуженных мастеров спорта понятен, Ерохин теперь играет в «Зените» даже более важную роль. С вызовом Стоцкого Черчесов будто бы опоздал: Дмитрий великолепно проявлял себя в «Уфе», не привлекаясь в сборную, а сейчас тяжело встраивается в игру «Краснодара», меняя позиции. В Оренбурге он, например, играл правого защитника и ничем интересным не отметился.
Из русской полузащиты «Рубина» не вызван самый интересный полузащитник: из 23-летнего Игоря Коновалова Бердыев пытается вылепить нового Нобоа и доверяет ему роль плеймейкера. Камболов и Могилевец начали сезон не плохо, но с этими игроками мы хорошо знакомы, а вот на Коновалова было бы посмотреть полезно.
Антон Швец незаметно начал сезон в сером «Ахмате», так что и сказать про него толком нечего, но Черчесов давно верит в игрока, которому нужен переход в более сильный клуб, чтобы не зачахнуть как Семёнов. Но вот готов ли к этому переходу Швец – вопрос.
Черчесов продолжает игнорировать Глушакова: Денис набрал форму и вернулся в основу, выглядит неплохо, но пока не переубедил тренера.
Фланговые/атакующие полузащитники: Черышев, Ионов (мимо – Дзагоев, Головин, Самедов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук)
Вообще, выбор полузащитников косвенно намекает на схему сборной: пара Черышев-Ионов без дублёров указывает, что фланги скорее будут закрывать латерали в схеме с тремя центральными. Пока Головин и Дзагоев восстанавливаются от травм, Миранчуки, как уже было написано об Антоне, хандрят. Алексей выходит в составе, но пока не напоминает себя прошлогоднего. Самедов со сборной закончил.
По вызванным вопросов нет: сменивший клуб герой ЧМ и здорово начавший сезон футболист «Ростова». Мамаев на слуху больше из-за интервью жены, а не из-за успехов на поле. Интересно было бы посмотреть на Облякова, но Ваня наверняка «наелся» в матчах за «Уфу», да и не то чтобы сильно впечатлил.
Нападающие: Дзюба, Заболотный, Полоз (мимо – Смолов)
Возможно, Черчесова впечатлил простой и эффективный замысел Семака и теперь отыгрываться сборная будет парой Дзюба-Заболотный. Антон, конечно, выглядит здорово, но возвращение в сборную далось ему как-то быстро и легко, не пришлось даже выбираться со скамейки. Полоз в прекрасно знакомой ему системе Бердыева с прекрасно знакомым ему Азмуном снова начал забивать и реанимировал карьеру.
Другие нападающие пока до сборной не дотянулись. Хотя Козлов из «Оренбурга» очень впечатляет, когда у него есть силы – для усиления атаки он бы пригодиться мог. Луценко долгое время играет на стабильно неплохом уровне. Чалов с Жамалетдиновым пока нестабильны, как и вся армейская молодёжь. Ваня Игнатьев с ролью заменителя Смолова справляется слабо и играет в основе из-за дисквалификации Ари.
Ну а Смолова Черчесов не вызвал из-за нежелания выдёргивать игрока из нового клуба. Пожалуй, Фёдору сейчас действительно лучше потренироваться с Миранчуками, Денисовым и Фернандешем и что-то наиграть к старту Лиги чемпионов.
***
В целом состав трудно охарактеризовать каким-то одним словом. При первом рассмотрении он выглядит неожиданно, при разборе – логично. Но вот прилагательное «интересный» я бы к нему применять всё же не стал. Было ясно, что в Лиге Наций Черчесов будет проводить ротацию. И очень хотелось, чтобы в неё вошли ярко проявившие себя перспективные футболисты. Такие, как Фролов, Сутормин, Скопинцев, Коновалов. Вместо этого мы наблюдаем возвращение немцев, о которых вроде бы уже забыли после заявки на чемпионат мира.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вратари: Лунёв, Гилерме, Шунин (мимо – Акинфеев и Габулов)
*жирным выделены игроки из заявки на чемпионат мира, в скобках - невызванные участники ЧМ
По отцепленным вопросов нет: Акинфееву не помешает отдых, нужно провести обследование, он всем всё доказал. Габулов ищет новый клуб и не играет. Гилерме вызов в сборную заслужил, отлично начав чемпионат. Но вот Шунин при наличии великолепно играющего и отражающего далеко не только пенальти Фролова в «Оренбурге»? Конечно, Станислав Саламович неоднократно посещал матчи «Динамо», а вот в «Оренбург» не ездил, но подписка на «Матч Премьер» у него наверняка имеется. Видимо, тренера смутила ошибка Евгения в матче со «Спартаком», но 4 следующих игры он активно работал и провёл на высочайшем уровне.
Правые защитники: Фернандес, Смольников
Двужильный Марио стал часто падать в штрафной, но продолжает тащить ЦСКА. Если отдыхать этой машине не требуется, для сборной это только плюс. По Смольникову вопросы есть. Свой коротенький отрезок на чемпионате мира он провалил, к своему уровню 2015 года в «Зените» не приблизился. Тот же Паршивлюк, например, стартовал с «Ростовом» очень здорово. В «Краснодаре» правого защитника часто играет Стоцкий (не особо удачно), но вряд ли Черчесов планирует использовать его в этой роли. Сутормин ярок, но пока сыроват для сборной.
Центральные защитники: Кутепов, Семёнов, Кудряшов, Джикия, Нойштедтер (мимо – Игнашевич и Гранат)
Отцепленные понятны: Гранат лечится и ещё не играл за «Рубин», ну а Игнашевича окончательно никто не отцепил – Черчесов рассказал, что Сергей будет помогать команде на тренировках.
Занятно, что Черчесов говорит о вызове наиболее готовых на данный момент, но включает в список ни минуты в сезоне не сыгравшего Кутепова, которому не помешало бы потренироваться под руководством Карреры. Но, вполне возможно, именно он составит Джикии компанию в центре обороны, позиция дефицитная. Возвращение Георгия – очень хорошая весть для команды, в которую больше не вернётся Игнашевич и пока не вернулся Васин.
Сменщик Виктора в ЦСКА Никита Чернов не впечатлил. Из Сорокина Бердыев пока не воспитал толкового защитника. Поэтому, несмотря на большие вопросы по переставшему прогрессировать Семёнову, снова возвращённому Нойштедтеру и не сыгравшему ни минуты Кутепову, надо признать, что серьёзных альтернатив им у Черчесова нет. Центр защиты остаётся проблемной зоной. Хоть Ойеволе с Рыковым вызывай. Да, разве что Чернов остаётся.
Что до Кудряшова, то он в «Рубине» теперь почему-то играет правого защитника. Бердыев будто перепутал крайних местами, ставя при этом правшу Устинова налево. Но в любом случае Кудряшов с его опытом будет полезен сборной хоть слева, хоть третьим центральным.
Левые защитники: Кудряшов, Набиуллин, Рауш (мимо – Жирков)
О Кудряшове сказано выше, его место на поле зависит от схемы. Жирков в сборную вряд ли вернётся, даже когда вылечится. По вызванным имеются вопросы. За Набиуллина сила клуба, за Рауша – пожалуй, былые заслуги, но уровень их игры на фоне тех же Скопинцева и, не смейтесь, Терехова из «Оренбурга», не выделяется. Ладно Терехов, но перспективного 21-летнего Скопинцева самое время тестировать в сборной в не самых важных матчей. Российскому футболу от этого будет не меньше пользы, чем от Рауша.
Дмитрий Комбаров анонсировал цель вернуться в сборную России, но вместо этого, видимо, потерял место в основе «Спартака» – Мельгарехо смотрится лучше.
Центральные полузащитники: Газинский, Зобнин, Кузяев, Ерохин, Камболов, Могилевец, Швец, Стоцкий (мимо – Антон Миранчук)
Антон Миранчук хандрит и давит своим весом на скамейку «Локомотива». Он слабо начал сезон, а теперь проигрывает конкуренцию за место в составе.
Вызов квартета заслуженных мастеров спорта понятен, Ерохин теперь играет в «Зените» даже более важную роль. С вызовом Стоцкого Черчесов будто бы опоздал: Дмитрий великолепно проявлял себя в «Уфе», не привлекаясь в сборную, а сейчас тяжело встраивается в игру «Краснодара», меняя позиции. В Оренбурге он, например, играл правого защитника и ничем интересным не отметился.
Из русской полузащиты «Рубина» не вызван самый интересный полузащитник: из 23-летнего Игоря Коновалова Бердыев пытается вылепить нового Нобоа и доверяет ему роль плеймейкера. Камболов и Могилевец начали сезон не плохо, но с этими игроками мы хорошо знакомы, а вот на Коновалова было бы посмотреть полезно.
Антон Швец незаметно начал сезон в сером «Ахмате», так что и сказать про него толком нечего, но Черчесов давно верит в игрока, которому нужен переход в более сильный клуб, чтобы не зачахнуть как Семёнов. Но вот готов ли к этому переходу Швец – вопрос.
Черчесов продолжает игнорировать Глушакова: Денис набрал форму и вернулся в основу, выглядит неплохо, но пока не переубедил тренера.
Фланговые/атакующие полузащитники: Черышев, Ионов (мимо – Дзагоев, Головин, Самедов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук)
Вообще, выбор полузащитников косвенно намекает на схему сборной: пара Черышев-Ионов без дублёров указывает, что фланги скорее будут закрывать латерали в схеме с тремя центральными. Пока Головин и Дзагоев восстанавливаются от травм, Миранчуки, как уже было написано об Антоне, хандрят. Алексей выходит в составе, но пока не напоминает себя прошлогоднего. Самедов со сборной закончил.
По вызванным вопросов нет: сменивший клуб герой ЧМ и здорово начавший сезон футболист «Ростова». Мамаев на слуху больше из-за интервью жены, а не из-за успехов на поле. Интересно было бы посмотреть на Облякова, но Ваня наверняка «наелся» в матчах за «Уфу», да и не то чтобы сильно впечатлил.
Нападающие: Дзюба, Заболотный, Полоз (мимо – Смолов)
Возможно, Черчесова впечатлил простой и эффективный замысел Семака и теперь отыгрываться сборная будет парой Дзюба-Заболотный. Антон, конечно, выглядит здорово, но возвращение в сборную далось ему как-то быстро и легко, не пришлось даже выбираться со скамейки. Полоз в прекрасно знакомой ему системе Бердыева с прекрасно знакомым ему Азмуном снова начал забивать и реанимировал карьеру.
Другие нападающие пока до сборной не дотянулись. Хотя Козлов из «Оренбурга» очень впечатляет, когда у него есть силы – для усиления атаки он бы пригодиться мог. Луценко долгое время играет на стабильно неплохом уровне. Чалов с Жамалетдиновым пока нестабильны, как и вся армейская молодёжь. Ваня Игнатьев с ролью заменителя Смолова справляется слабо и играет в основе из-за дисквалификации Ари.
Ну а Смолова Черчесов не вызвал из-за нежелания выдёргивать игрока из нового клуба. Пожалуй, Фёдору сейчас действительно лучше потренироваться с Миранчуками, Денисовым и Фернандешем и что-то наиграть к старту Лиги чемпионов.
***
В целом состав трудно охарактеризовать каким-то одним словом. При первом рассмотрении он выглядит неожиданно, при разборе – логично. Но вот прилагательное «интересный» я бы к нему применять всё же не стал. Было ясно, что в Лиге Наций Черчесов будет проводить ротацию. И очень хотелось, чтобы в неё вошли ярко проявившие себя перспективные футболисты. Такие, как Фролов, Сутормин, Скопинцев, Коновалов. Вместо этого мы наблюдаем возвращение немцев, о которых вроде бы уже забыли после заявки на чемпионат мира.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.