Ушёл на пике, а не в пике. Акинфеев прощается со сборной России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Акинфеев поступил правильно?



 

Ушёл на пике, а не в пике. Акинфеев прощается со сборной России

Ушёл на пике, а не в пике. Акинфеев прощается со сборной РоссииВместо ожидаемого возвращения капитана сборной к октябрьским матчам болельщики сборной России получили шокирующую новость о завершении карьеры Игоря Акинфеева в национальной команде. Rusfootball.info пытается прийти в себя и разобраться, что всё это значит.

Решение Игоря Акинфеева, конечно, стало обескураживающим. В отличие от более молодого Лунёва, Игорь в последнее время почти не пропускает матчи из-за травм, а пропуск сбора команды в сентябре выглядел вполне логичным – Акинфееву нужно было перевести дух после чемпионата мира и резкого начала клубного сезона, а матчи не были решающими. Официальная причина «плановое медобследование» в Мюнхене тоже звучала убедительно, памятуя о старых травмах вратаря.

Лучшему голкиперу в истории сборной России всего 32 года, а его манера игры, не предполагающая постоянных зрелищных прыжков по девяткам, помогает ему сохранить игровое долголетие. Василий Березуцкий в интервью «Чемпионату» составил идеальный портрет давнего партнёра:

«Человек, который занимает позицию и периодически не прыгая, отбивает мячи. На тренировках он может вообще не пропускать, зная игроков на сто процентов. Уникальнейший спортсмен, профессионал. В России я таких вратарей вообще не видел. В принципе я видел Славу Малафеева, который, может быть, играл с ним на одном уровне в раме, но в игре ногами, понимании и так далее – я таких просто не встречал.

Есть ситуации, когда нападающий выходит на ворота, и защитник успевает перекрыть только одну зону. Игорь понимает, какую траекторию удара закрывает защитник, поэтому идёт в другой угол. Да, мяч может пройти между ног или ещё где-то, всё бывает. Но Игорь не будет его ловить там, где не надо. Он мог бы заиграть в любом европейском топ-клубе. Акинфеев в ЦСКА всегда был как минимум как половина команды»

Нет сомнений, что в неопытной сборной Черчесова он значил не меньше. Сейчас, на волне народной любви, многие игроки горят желанием ехать в сборную как никогда. Дзюба на ободах рвёт жилы в Турции, а потом едет купаться в лучах народной славы на автограф-сессию в центре Москвы, после чего отправляется на очередное интервью.

Но Игорь – другая личность. Он не любит публичности, внимания. Похоже, он просто устал от всего этого и хочет раз в месяц выдохнуть, отправиться куда-нибудь на рыбалку в волжскую глушь. Его можно понять: в сборной у него больше не будет сверхзадач, как домашний чемпионат мира. За спиной у него крупные и самые успешные турниры в истории российской команды. Вряд ли в ближайшем будущем мы переживём что-то более крутое, чем Евро-2008 или ЧМ-2018.



Акинфеев, безусловно, имеет право на такое решение, которое ранее приняли братья Березуцкие. И без них сборная обошлась, хотя казалось, что всё закончится катастрофой. Василий позже рассказывал о том, как каждая новая игра сажала их с братом здоровье. Вряд ли у Игоря ситуация такой же степени серьёзности, но когда физические проблемы накладываются на психологическую усталость, рождаются вот такие решения.

Имеет Акинфеев право и вернуться на крупный турнир, как Игнашевич, но Сергей по договорённости с тренером объявлял именно о приостановлении, а не о завершении выступлений. Игоря в сборную, наверное, сможет вернуть только внезапная травма Лунёва прямо перед Евро, если Черчесов при этом не наиграет нормального сменщика.

Что теперь делать тренеру сборной? Продолжать верить в Лунёва, который пока нет альтернативы, и пытаться найти замену ему. Судя по появлению Андрея в обоих сентябрьских матчах, в том числе товарищеских, Черчесов рассчитывал, что как раз Лунёв будет вторым номером, а ещё одного голкипера не потребуется. И вот тут возникают проблемы.

Черчесов второй раз подряд вызывает Гильерме и Шунина, что подтверждает серьёзность его выбора. Увы, пока травмированы Селихов и Джанаев, не вырос Максименко, давно травмирован Митрюшкин, вариантов однозначно лучше и не видно. Хотя Гильерме после яркого начала сезона стал много ошибаться, а Шунин в последних матчах пропускает более-менее всё, что летит. Да и на дядьку, создающего атмосферу в раздевалке, он не похож.

Крицюк, Беленов, есть надежда на прогресс Ивана Коновалова из «Рубина», Фролов из «Оренбурга». Не сказать, что кто-то из этих голкиперов потенциально намного хуже Гильерме или Шунина, но им далековато и до Лунёва, а об Акинфееве и речи не идёт. Травматичность же Андрея беспокоит.

Но Акинфеев столько лет был для сборной надёжным тылом, что теперь имеет право оставить её наедине с мыслями, что ей делать без него. Комментаторы без конца балаболят о нашей шикарной вратарской школе, но теперь есть шанс заглянуть за вывеску «школа», которая каким-то получилась из букв А, К, И, Н, Ф, Е, Е, В.


Граффити с тремя народными героями ЧМ-2018 украшает фасад одной из самарских многоэтажек


Что бы там ни было дальше, в итоге всё получилось очень красиво. Акинфеев явно не заслуживал, чтобы его запомнили как «пеночника» с лазерной указкой на глазах, который забрасывает мячи в свои ворота и применяет удары из кунг-фу против мексиканских футболистов. История с пенальти Игоря в матче с испанцами и уход в атмосфере народной любви – ровно то, что он заслужил своим постоянным трудом, который, возможно, стоил ему пожизненных болей в колене. Он работал так, что не мог не устать к концу своей долгой карьеры в сборной. Он всегда был максимально требовательным к партнёрам и к себе, он таковым и останется. Похоже, чтобы продолжать выполнять эти требования, Игорю нужно снять с себя часть нагрузки.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Акинфеев Сборная России Лунев
Сегодня, 14:39
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№5 Написал: dima0501 (Сегодня, 16:44) #
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Молодец, вовремя надо уходить,это касается не только футбола.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Имеет Акинфеев право и вернуться на крупный турнир, как Игнашевич, но Сергей по договорённости с тренером объявлял именно о приостановлении, а не о завершении выступлений.
laughing Что такое приостановление? Этот сродни выражению-"немножко беременная". Игнашевич еще до братьев Березуцких объявил о завершении карьеры. Как бы ни изощрялся Черчесов,Игнашевич ни за что бы не вернулся в сборную,но вопрос "решил" С.Б.Иванов,которому Игнашевич не смог отказать. Братья уперлись рогом и наотрез отказались идти в сборную пока ею руководит Черчесов.(Все-таки была надежда,что Черчесова поменяют перед чемпионатом мира). В 32 года вратари не уходят просто так из сборной. Сто процентов Игорь уходит из-за Черчесова и это только начало-Черчесов очень тяжелый человек,с ним невозможно долго работать. Так,что Игорь это только начало....
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: командир (Сегодня, 15:59) #
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  •  (1)

на счет сравнения с Дзюбой в сборной : Акинфеев - ветеран, Дзюба - дебютант
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Скучно будет смотреть сборную,некому будет чудить в воротах
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ушел красиво, исправив все ляпы. Великий
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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