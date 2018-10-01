Ушёл на пике, а не в пике. Акинфеев прощается со сборной России

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
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|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
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|4
|Коста-Рика
|3
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|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
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Ушёл на пике, а не в пике. Акинфеев прощается со сборной России
Вместо ожидаемого возвращения капитана сборной к октябрьским матчам болельщики сборной России получили шокирующую новость о завершении карьеры Игоря Акинфеева в национальной команде. Rusfootball.info пытается прийти в себя и разобраться, что всё это значит.
Решение Игоря Акинфеева, конечно, стало обескураживающим. В отличие от более молодого Лунёва, Игорь в последнее время почти не пропускает матчи из-за травм, а пропуск сбора команды в сентябре выглядел вполне логичным – Акинфееву нужно было перевести дух после чемпионата мира и резкого начала клубного сезона, а матчи не были решающими. Официальная причина «плановое медобследование» в Мюнхене тоже звучала убедительно, памятуя о старых травмах вратаря.
Лучшему голкиперу в истории сборной России всего 32 года, а его манера игры, не предполагающая постоянных зрелищных прыжков по девяткам, помогает ему сохранить игровое долголетие. Василий Березуцкий в интервью «Чемпионату» составил идеальный портрет давнего партнёра:
«Человек, который занимает позицию и периодически не прыгая, отбивает мячи. На тренировках он может вообще не пропускать, зная игроков на сто процентов. Уникальнейший спортсмен, профессионал. В России я таких вратарей вообще не видел. В принципе я видел Славу Малафеева, который, может быть, играл с ним на одном уровне в раме, но в игре ногами, понимании и так далее – я таких просто не встречал.
Есть ситуации, когда нападающий выходит на ворота, и защитник успевает перекрыть только одну зону. Игорь понимает, какую траекторию удара закрывает защитник, поэтому идёт в другой угол. Да, мяч может пройти между ног или ещё где-то, всё бывает. Но Игорь не будет его ловить там, где не надо. Он мог бы заиграть в любом европейском топ-клубе. Акинфеев в ЦСКА всегда был как минимум как половина команды»
Нет сомнений, что в неопытной сборной Черчесова он значил не меньше. Сейчас, на волне народной любви, многие игроки горят желанием ехать в сборную как никогда. Дзюба на ободах рвёт жилы в Турции, а потом едет купаться в лучах народной славы на автограф-сессию в центре Москвы, после чего отправляется на очередное интервью.
Но Игорь – другая личность. Он не любит публичности, внимания. Похоже, он просто устал от всего этого и хочет раз в месяц выдохнуть, отправиться куда-нибудь на рыбалку в волжскую глушь. Его можно понять: в сборной у него больше не будет сверхзадач, как домашний чемпионат мира. За спиной у него крупные и самые успешные турниры в истории российской команды. Вряд ли в ближайшем будущем мы переживём что-то более крутое, чем Евро-2008 или ЧМ-2018.
Акинфеев, безусловно, имеет право на такое решение, которое ранее приняли братья Березуцкие. И без них сборная обошлась, хотя казалось, что всё закончится катастрофой. Василий позже рассказывал о том, как каждая новая игра сажала их с братом здоровье. Вряд ли у Игоря ситуация такой же степени серьёзности, но когда физические проблемы накладываются на психологическую усталость, рождаются вот такие решения.
Имеет Акинфеев право и вернуться на крупный турнир, как Игнашевич, но Сергей по договорённости с тренером объявлял именно о приостановлении, а не о завершении выступлений. Игоря в сборную, наверное, сможет вернуть только внезапная травма Лунёва прямо перед Евро, если Черчесов при этом не наиграет нормального сменщика.
Что теперь делать тренеру сборной? Продолжать верить в Лунёва, который пока нет альтернативы, и пытаться найти замену ему. Судя по появлению Андрея в обоих сентябрьских матчах, в том числе товарищеских, Черчесов рассчитывал, что как раз Лунёв будет вторым номером, а ещё одного голкипера не потребуется. И вот тут возникают проблемы.
Черчесов второй раз подряд вызывает Гильерме и Шунина, что подтверждает серьёзность его выбора. Увы, пока травмированы Селихов и Джанаев, не вырос Максименко, давно травмирован Митрюшкин, вариантов однозначно лучше и не видно. Хотя Гильерме после яркого начала сезона стал много ошибаться, а Шунин в последних матчах пропускает более-менее всё, что летит. Да и на дядьку, создающего атмосферу в раздевалке, он не похож.
Крицюк, Беленов, есть надежда на прогресс Ивана Коновалова из «Рубина», Фролов из «Оренбурга». Не сказать, что кто-то из этих голкиперов потенциально намного хуже Гильерме или Шунина, но им далековато и до Лунёва, а об Акинфееве и речи не идёт. Травматичность же Андрея беспокоит.
Но Акинфеев столько лет был для сборной надёжным тылом, что теперь имеет право оставить её наедине с мыслями, что ей делать без него. Комментаторы без конца балаболят о нашей шикарной вратарской школе, но теперь есть шанс заглянуть за вывеску «школа», которая каким-то получилась из букв А, К, И, Н, Ф, Е, Е, В.
Что бы там ни было дальше, в итоге всё получилось очень красиво. Акинфеев явно не заслуживал, чтобы его запомнили как «пеночника» с лазерной указкой на глазах, который забрасывает мячи в свои ворота и применяет удары из кунг-фу против мексиканских футболистов. История с пенальти Игоря в матче с испанцами и уход в атмосфере народной любви – ровно то, что он заслужил своим постоянным трудом, который, возможно, стоил ему пожизненных болей в колене. Он работал так, что не мог не устать к концу своей долгой карьеры в сборной. Он всегда был максимально требовательным к партнёрам и к себе, он таковым и останется. Похоже, чтобы продолжать выполнять эти требования, Игорю нужно снять с себя часть нагрузки.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Решение Игоря Акинфеева, конечно, стало обескураживающим. В отличие от более молодого Лунёва, Игорь в последнее время почти не пропускает матчи из-за травм, а пропуск сбора команды в сентябре выглядел вполне логичным – Акинфееву нужно было перевести дух после чемпионата мира и резкого начала клубного сезона, а матчи не были решающими. Официальная причина «плановое медобследование» в Мюнхене тоже звучала убедительно, памятуя о старых травмах вратаря.
Лучшему голкиперу в истории сборной России всего 32 года, а его манера игры, не предполагающая постоянных зрелищных прыжков по девяткам, помогает ему сохранить игровое долголетие. Василий Березуцкий в интервью «Чемпионату» составил идеальный портрет давнего партнёра:
«Человек, который занимает позицию и периодически не прыгая, отбивает мячи. На тренировках он может вообще не пропускать, зная игроков на сто процентов. Уникальнейший спортсмен, профессионал. В России я таких вратарей вообще не видел. В принципе я видел Славу Малафеева, который, может быть, играл с ним на одном уровне в раме, но в игре ногами, понимании и так далее – я таких просто не встречал.
Есть ситуации, когда нападающий выходит на ворота, и защитник успевает перекрыть только одну зону. Игорь понимает, какую траекторию удара закрывает защитник, поэтому идёт в другой угол. Да, мяч может пройти между ног или ещё где-то, всё бывает. Но Игорь не будет его ловить там, где не надо. Он мог бы заиграть в любом европейском топ-клубе. Акинфеев в ЦСКА всегда был как минимум как половина команды»
Нет сомнений, что в неопытной сборной Черчесова он значил не меньше. Сейчас, на волне народной любви, многие игроки горят желанием ехать в сборную как никогда. Дзюба на ободах рвёт жилы в Турции, а потом едет купаться в лучах народной славы на автограф-сессию в центре Москвы, после чего отправляется на очередное интервью.
Но Игорь – другая личность. Он не любит публичности, внимания. Похоже, он просто устал от всего этого и хочет раз в месяц выдохнуть, отправиться куда-нибудь на рыбалку в волжскую глушь. Его можно понять: в сборной у него больше не будет сверхзадач, как домашний чемпионат мира. За спиной у него крупные и самые успешные турниры в истории российской команды. Вряд ли в ближайшем будущем мы переживём что-то более крутое, чем Евро-2008 или ЧМ-2018.
Акинфеев, безусловно, имеет право на такое решение, которое ранее приняли братья Березуцкие. И без них сборная обошлась, хотя казалось, что всё закончится катастрофой. Василий позже рассказывал о том, как каждая новая игра сажала их с братом здоровье. Вряд ли у Игоря ситуация такой же степени серьёзности, но когда физические проблемы накладываются на психологическую усталость, рождаются вот такие решения.
Имеет Акинфеев право и вернуться на крупный турнир, как Игнашевич, но Сергей по договорённости с тренером объявлял именно о приостановлении, а не о завершении выступлений. Игоря в сборную, наверное, сможет вернуть только внезапная травма Лунёва прямо перед Евро, если Черчесов при этом не наиграет нормального сменщика.
Что теперь делать тренеру сборной? Продолжать верить в Лунёва, который пока нет альтернативы, и пытаться найти замену ему. Судя по появлению Андрея в обоих сентябрьских матчах, в том числе товарищеских, Черчесов рассчитывал, что как раз Лунёв будет вторым номером, а ещё одного голкипера не потребуется. И вот тут возникают проблемы.
Черчесов второй раз подряд вызывает Гильерме и Шунина, что подтверждает серьёзность его выбора. Увы, пока травмированы Селихов и Джанаев, не вырос Максименко, давно травмирован Митрюшкин, вариантов однозначно лучше и не видно. Хотя Гильерме после яркого начала сезона стал много ошибаться, а Шунин в последних матчах пропускает более-менее всё, что летит. Да и на дядьку, создающего атмосферу в раздевалке, он не похож.
Крицюк, Беленов, есть надежда на прогресс Ивана Коновалова из «Рубина», Фролов из «Оренбурга». Не сказать, что кто-то из этих голкиперов потенциально намного хуже Гильерме или Шунина, но им далековато и до Лунёва, а об Акинфееве и речи не идёт. Травматичность же Андрея беспокоит.
Но Акинфеев столько лет был для сборной надёжным тылом, что теперь имеет право оставить её наедине с мыслями, что ей делать без него. Комментаторы без конца балаболят о нашей шикарной вратарской школе, но теперь есть шанс заглянуть за вывеску «школа», которая каким-то получилась из букв А, К, И, Н, Ф, Е, Е, В.
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Что бы там ни было дальше, в итоге всё получилось очень красиво. Акинфеев явно не заслуживал, чтобы его запомнили как «пеночника» с лазерной указкой на глазах, который забрасывает мячи в свои ворота и применяет удары из кунг-фу против мексиканских футболистов. История с пенальти Игоря в матче с испанцами и уход в атмосфере народной любви – ровно то, что он заслужил своим постоянным трудом, который, возможно, стоил ему пожизненных болей в колене. Он работал так, что не мог не устать к концу своей долгой карьеры в сборной. Он всегда был максимально требовательным к партнёрам и к себе, он таковым и останется. Похоже, чтобы продолжать выполнять эти требования, Игорю нужно снять с себя часть нагрузки.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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