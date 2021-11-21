"Отправной точкой - одним из главных мнений – был звонок Олег Иваныча Романцева. Он сам набрал, мы обо всем поговорили. Он про Украину вспомнил и сказал: «Ни в коем случае нельзя, ты только сейчас понял, как разные футболисты реагируют в разных стрессовых ситуациях. Надо как минимум все это дело завершить", - сказал Карпин в интервью ютуб-каналу "Коммент-шоу"
Напомним, в прошлом интервью "Коммент-шоу" Карпин сказал, что не уверен в том, что останется в сборной после поражения от Хорватии (0:1).
Сборная России завершила отборочный этап к ЧМ-2022 на втором месте в группе, уступив хорватам, и вышла в стыковые матчи. Там россияне могут встретиться со сборными Польши, Чехии, Турции, Австрии и Северной Македонии.
Карпин возглавил сборную в июле этого года. С того момента сборная России выиграла 5 матчей, 1 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла.
Карпин заявил, что на его решение остаться в сборной повлиял звонок Романцева
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что подтолкнуло его к решению продолжать тренировать сборную России.
Фото: Чемпионат