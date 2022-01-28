Адам Навалка снова возглавит сборную Польши

Адам Навалка возвращается на пост главного тренера сборной Польши.

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Навалка возглавлял польскую сборную с 2013 по 2018 год. Под его руководством поляки добрались до 1/4 финала Евро-2016. После этого Польша квалифицировалась на ЧМ-2018 в России, но не смогла на турнире выйти из группы. После этого Навалка покинул свой пост.



Напомним, в конце декабря Пауло Соуза, ранее возглавлявший сборную Польши, попросил руководство польского футбольного союза отпустить его в бразильский "Фламенго". Ему отказали в расторжении по обоюдному согласию, поэтому Соуза был вынужден заплатить неустойку за уход.



24 марта сборная Польши сыграет с Россией на первом этапе стыковых матчей за право попасть на ЧМ-2022 в Катар. После ухода Соузы польский футбольный союз все еще не нашел другого тренера на вакантный пост. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов является экс-тренер "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко.



Источник: Przeglad Sportowy