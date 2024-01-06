Ушёл из жизни чемпион мира в составе сборной Бразилии как игрок и тренер Марио Загалло

На 93 году жизни скончался экс-главный тренер и экс-нападающий Марио Загалло.

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Бывший форвард и бывший главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло ушёл из жизни в возрасте 92 лет, сообщил его официальный аккаунт в социальных сетях.



Загалло стал первым в мире человеком, выигравшим чемпионат мира по футболу как игрок и как тренер. В качестве нападающего он становился победителем мундиалей в 1958 и 1962 годах. В 1970 году Марио привёл сборную Бразилии к победе на ЧМ уже как главный тренер. В 1994 году он ещё раз стал тренером-победителем на чемпионате мира в качестве ассистента в тренерском штабе Карлоса Алберто Паррейры.



Под руководством Загалло сборная Бразилии также дважды побеждала на Копа Америка и дважды выигрывала Кубой Конфедераций.