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Ушёл из жизни чемпион мира в составе сборной Бразилии как игрок и тренер Марио Загалло

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На 93 году жизни скончался экс-главный тренер и экс-нападающий Марио Загалло.
Фото: Getty Images
Бывший форвард и бывший главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло ушёл из жизни в возрасте 92 лет, сообщил его официальный аккаунт в социальных сетях.

Загалло стал первым в мире человеком, выигравшим чемпионат мира по футболу как игрок и как тренер. В качестве нападающего он становился победителем мундиалей в 1958 и 1962 годах. В 1970 году Марио привёл сборную Бразилии к победе на ЧМ уже как главный тренер. В 1994 году он ещё раз стал тренером-победителем на чемпионате мира в качестве ассистента в тренерском штабе Карлоса Алберто Паррейры.

Под руководством Загалло сборная Бразилии также дважды побеждала на Копа Америка и дважды выигрывала Кубой Конфедераций.

Сборная Бразилии
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