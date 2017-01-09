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Президент "Факела": если Шахов уйдет, то только в премьер-лигу

Президент "Факела" Евгений Севергин сообщил, что клуб готов рассмотреть вариант продажи защитника Виталия Шахова только в команду РФПЛ.

"Если Шахов уйдет, то только в премьер-лигу. Есть ли по нему конкретные предложения? Пока ведутся переговоры, не хотел бы касаться этой темы. На данный момент "Факел" покинул только Альшин, перешедший в "Тосно", кроме того, уходит Гаракоев. На просмотре в "СКА-Хабаровске" Тимошин. Двое последних практически не играли в этом сезоне, так что ситуация естественная. Новички? Ведем переговоры. Обо всем узнаете после 16 января, когда команда выйдет из отпуска", - цитирует Севергина "Матч ТВ".
Теги: Факел
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