- "Сочи" опоздал на стадион, в чем была причина? Все просто - после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого-то подташнивало, у кого-то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали.
Матч перенесенного 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ахмат" примет на своем поле "Сочи" состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдет в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра первого круга между этими соперниками в Сочи завершилась минимальной победой грозненцев со счетом 2:1.
В преддверие очного поединка "Ахмат" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 24 сыгранных матчах. В активе команды Роберта Морено 19 набранных баллов в таком же количестве игр. Обе команды находятся в зоне прямого вылета.
Источник: "Матч ТВ"
14 футболистов и 5 человек из персонала "Сочи" отравились перед игрой против "Ахмата"
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено рассказал, по какой причине команда с опозданием приехала на матч 21-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Сочи"