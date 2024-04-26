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Комитет по этике РФС рассмотрит фразу игрока "Рубина" Безрукова: "Краснодар", ждем на карту денюжки"

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Комитет по этике Российского футбольного союза оценит высказывание хавбека "Рубина" Руслана Безрукова после победы над "Зенитом" в 21-м туре РПЛ (2:0).
Фото: РИА Новости
Как сообщает "Матч ТВ", комитет по этике РФС рассмотрит фразу, которую в шутку произнес полузащитник "Рубина" Руслан Безруков после игры 21-го тура чемпионата России против "Зенита" в эфире "Матч ТВ": "Краснодар", ждем на карту денежки".

Напомним, в среду, 24 апреля казанская команда в гостях нанесла поражение "Зениту" со счетом 2:0. Таким образом отрыв "сине-бело-голубых", лидирующих в турнирной таблице, от "Краснодара" сократился всего до одного очка.

Рубин Зенит Краснодар
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