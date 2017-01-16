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Георгий Зотов покинет "Кубань"

Защитник Георгий Зотов больше не будет выступать за "Кубань", передаёт Sportbox.

По данным источника, 26-летний футболист не намерен продлевать контракт с клубом, истекающий 31 января, и не полетел с командой на сбор в Турцию. Зотов перешел в "Кубань" из "Анжи" зимой прошлого года. За краснодарцев он провел 12 матчей в РФПЛ и 23 — в ФНЛ. Также в Турцию с "Кубанью" не полетели Евгений Фролов, Роман Бугаев, Арсен Хубулов, Евгений Гапон и Игорь Армаш. Все они будут тренироваться с дублем команды.
Теги: Зотов Кубань
Сегодня, 22:09
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