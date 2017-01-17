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В "Шиннике" может смениться генеральный директо

Сегодня в ярославском "Шиннике" может смениться генеральный директор.

Как сообщил "Ярновостям" источник, владеющий информацией, такое решение должно быть принято на заседании совета учредителей.

По данным источника, заседание совета учредителей некоммерческого партнерства "Футбольный клуб "Шинник" началось несколько минут назад. Скорее всего, его итоги станут известны в течение ближайших двух часов.
Теги: Шинник
Сегодня, 16:07
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