Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Степашин: "Динамо" победит в финале Кубка

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин спрогнозировал, кто будет играть в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Степашин считает, что в Суперфинале встретятся "Динамо" и "Зенит" и победят москвичи.

"Финал будет "Динамо" — "Зенит". Исход — конечно, победа "Динамо", - сказал Степашин "Чемпионату".


Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

"Зенит" сыграет в полуфинале Пути регионов Кубка России с махачкалинским "Динамо".

