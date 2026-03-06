Степашин: "Динамо" победит в финале Кубка

"Финал будет "Динамо" — "Зенит". Исход — конечно, победа "Динамо", - сказал Степашин "Чемпионату".
Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".
"Зенит" сыграет в полуфинале Пути регионов Кубка России с махачкалинским "Динамо".