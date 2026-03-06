Зобнин: давайте мы не будем убивать "Спартак" после поражений

"Давайте мы не будем возносить "Спартак" после побед и убивать после поражений. Мы двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку.
Давайте чуть скромнее относиться к результатам "Спартака", - сказал Зобнин "Чемпионату".
Сегодня, 5 марта, "Спартак" встречался с "Динамо" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась поражением красно-белых со счётом 2:5. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".