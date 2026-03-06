Газизов рассказал, как "Динамо" Мх мотивировано на матч с "Зенитом"

"Зенит" – соперник титулованный, поэтому мотивация мощнейшая.Тем более мы находимся в хорошей стадии Кубка. "Зенит" – это всегда сильный раздражитель", - сказал Газизов "Советскому Спорту".
Вчера, 4 марта, "Ростов" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. Отметим, что ростовчане играли в меньшинстве с 31 минуты - красную карточку получил защитник Андрей Лангович.
Махачкалинцы сыграют в полуфинале Пути регионов Кубка России с "Зенитом" 17 марта.