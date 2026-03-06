Матчи Скрыть

"Спартак" обратился к болельщикам после поражения от "Динамо"

Московский "спартак" обратился к своем болельщикам после поражения в полуфинале Пути РПЛ Кубка России от "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Пресс-служба клуба поблагодарила болельщиков за веру в команду.

"Результат, которому нет оправданий.
Но с домашней поддержкой и максимальной энергией от каждого на поле и трибунах мы способны всё перевернуть в ответной игре. Спасибо за вашу веру в "Cпартак", - сообщает "Спартак" в телеграмм-канале.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Динамо". Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

