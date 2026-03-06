"Спартак" обратился к болельщикам после поражения от "Динамо"

"Результат, которому нет оправданий.Но с домашней поддержкой и максимальной энергией от каждого на поле и трибунах мы способны всё перевернуть в ответной игре. Спасибо за вашу веру в "Cпартак", - сообщает "Спартак" в телеграмм-канале.
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Динамо". Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".