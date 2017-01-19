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"Факел": задолженности существуют у всех, никакой критической ситуации у нас нет

Руководство "Факела" опровергло информацию о финансовых проблемах в клубе. Сообщалось, что футболисты на протяжении года не получают премиальные. Генеральный директор воронежского клуба Ирина Петрова отметила, что никакой критической ситуации нет.

"Существуют текущие финансовые операции в клубе, и сейчас всё идёт в абсолютно штатном режиме. Задолженности существуют у всех. Таких задолженностей, которые мешали бы деятельности клуба, участию в соревнованиях и проведению сборов, не существует. Никакой критической ситуации нет", - цитирует Петрову "Чемпионат.сом".
Теги: Факел
Сегодня, 16:53
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