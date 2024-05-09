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Экс-игрок "Ливерпуля" Альберт Риера может стать главным тренером "Спартака"

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Главный тренер французского "Бордо" Альберт Риера может возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера может стать новым главным тренером московского "Спартака". Как сообщает "LegalBet", Риера, который с октября 2023-го года возглавляет французский "Бордо", рассматривает вариант со сменой места работы из-за финансовых проблем клуба.

15-го апреля из "Спартака" был уволен испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. Его место в качестве исполняющего обязанности занял экс-ассистент Владимир Слишкович. Под руководством боснийского тренера "Спартак" одержал три победы и трижды сыграл вничью в чемпионате и Кубке России.

Спартак
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