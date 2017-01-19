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Дмитрий Каюмов продолжит карьеру в "Факеле"

Полузащитник Дмитрий Каюмов по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Тамбовом". 25-летний хавбек, ранее выступавший за "Спартак-2", продолжит карьеру в "Факеле", сообщает Sportbox.

"Дима — классный парень и хороший футболист, но у нас он имел мало игровой практики. А Каюмов хочет играть. Благодарим его за сотрудничество и желаем успехов в «Факеле». Кроме того, в московское «Торпедо» по схожей причине переходит Сергей Гаранжа", - сказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Теги: Каюмов Факел
Вчера, 23:22
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