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Владимир Стржалковский: тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский раскритиковал работу тренерского штаба бело-голубых.

"У "Динамо" есть несколько настораживающих проблем. В играх с прямыми конкурентами мы проигрываем, а тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне. У нас есть два человека, которые получают больше, чем остальные 15, но не играют, в этом также есть вина тренерского штаба", - сказал Стржалковский в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Динамо
Сегодня, 21:35
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(2)
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Если Вы берёте дорогостоящих игроков,то тренер должен понимать как их использовать что бы они приносили адекватную пользу,а кто у ВАС дорогостоящий -Погребняк , он закончил с футболом как только его Супруга пиарить себя и Павла стала,Смолов об этом знает,правда у Павла дети , а его жена не правильно себя ведёт , пусть подумает она же Мама а не девочка в 20 ЛЕТ.

Ты имеешь в виду что-то конкретное? Расскажи.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:44) #
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  •  (2)

Если Вы берёте дорогостоящих игроков,то тренер должен понимать как их использовать что бы они приносили адекватную пользу,а кто у ВАС дорогостоящий -Погребняк , он закончил с футболом как только его Супруга пиарить себя и Павла стала,Смолов об этом знает,правда у Павла дети , а его жена не правильно себя ведёт , пусть подумает она же Мама а не девочка в 20 ЛЕТ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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