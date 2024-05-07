35-летний форвард московского "Локомотива" Артём Дзюба принял решение отказаться от пункта автоматического продления контракта с клубом, сообщают СМИ.
По данным источника, истекающее в июне 2024 года соглашение с Дзюбой было бы автоматически продлено на один год при достижении им планки в 10 результативных действий за сезон в Российской премьер-лиге. Сейчас на счету нападающего 4 гола и 3 результативных паса в 21 матче чемпионата России, для активации опции продления ему оставалось совершить ещё 3 голевых действия. Также Артём отметился 1 голевой передачей в 5 матчах Кубка России.
Сообщается, что Дзюба отказался от этой опции в надеже на то, что это шаг поможет ему вернуть место в основном составе.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Дзюба отказался от автопродления контакта с "Локомотивом"
По данным СМИ, нападающий "Локомотива" Артём Дзюба принял решение отказаться от опции автоматической пролонгации контракта, чтобы получить больше игрового времени.
Фото: МатчПремьер