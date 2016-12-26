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Руслан Нигматуллин: "Зенит-Арена" станет украшением Петербурга

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал завершение строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

"Строительство стадиона на Крестовском было грандиозным. Правда, бюджет, затраченный на строительство, вырос в несколько раз. Сложно сказать, чем вызван такой скачек. Не так давно я проезжал мимо него, видел всю эту красоту. Получилось симпатично. Как бы то ни было, уложились в срок. Пусть и с небольшими шероховатостями, но арену все же достроили. Успеет и "Зенит" сыграть, и матчи Кубка конфедераций провести. Думаю, этот стадион станет украшением Санкт – Петербурга. Впечатление производит достойное", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Теги: Нигматуллин Зенит-Арена
Вчера, 23:50
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6
(1)
№6 Написал: GPS (Сегодня, 00:38) #
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Кесарю - кесарево..
Регистрация: 18.02.2011
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Уложились в срок? smile
На этом стадионе в 2008 должны были играть! ...
Шутка года!
Стадион уже стал позором страны! Какая гордость-то?

Какая страна( вернее Ее руководители) такой и стадион .. все закономерно !!
И все эти чинуши.. правильно из одного города и области..правнуки и праправнуки революционеров ..высший сорт рабочих и крестьян .. элита пля


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зенит,- всемирный гавно-клуб!(с) Роберт Мак
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: rooiwit (Сегодня, 00:24) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
А в чем позор то?Стадион великолепный !Крыша вообще супер ,поле выкатное, воздух подогретый -высокие технологии..Ну чутка со сроками опоздали -теперь на это плевать!Главное итог!

Аминь
Регистрация: 22.12.2016
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А в чем позор то?Стадион великолепный !Крыша вообще супер ,поле выкатное, воздух подогретый -высокие технологии..Ну чутка со сроками опоздали -теперь на это плевать!Главное итог!
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: следующий (Сегодня, 00:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: GreatWhite999
Уложились в срок? smile
На этом стадионе в 2008 должны были играть! ...
Шутка года!
Стадион уже стал позором страны! Какая гордость-то?

Ну так нет противоречий.
Украшением города и позором страны.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Уложились в срок? smile
На этом стадионе в 2008 должны были играть! ...
Шутка года!
Стадион уже стал позором страны! Какая гордость-то?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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