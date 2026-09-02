ЦСКА выступил с заявлением по поводу травмы Гайича

"Нам удалось избежать самого страшного: по данным МРТ, у Милана нет признаков острого повреждения внутрисуставных связок ("крестов").
Точный диагноз будет установлен после клинического тестирования в Москве по возвращении команды из "Ростова", - цитирует Безуглова клубная пресс-служба.
Вчера, 1 сентября, крайний защитник московского ЦСКА Милан Гайич был заменен в матче против "Ростова" (2:0) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России из-за повреждения. Игрок вышел в стартовом составе "армейцев" и покинул поле на 10-й минуте встречи.
В этом сезоне 30-летний Гайич принял участие в 6 матчах за команду во всех турнирах и отличился голевой передачей.