"Зенит" предложил Головину пятилетний контракт - источник

По информации источника, "Зенит" предложил Александру Головину контракт по схеме "4+1". Стороны не пришли к компромиссу по финансовым условиям контракта, петербуржцы вышли из переговоров, но вероятность трансфера полузащитника сохраняется.
Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 270 матчей и записал на свой счет 40 забитых мячей и 47 результативных передач. Ранее полузащитник был игроком ЦСКА, воспитанником которого он и является. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".