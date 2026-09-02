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"Зенит" предложил Головину пятилетний контракт - источник

Петербургский "Зенит" может подписать Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
По информации источника, "Зенит" предложил Александру Головину контракт по схеме "4+1". Стороны не пришли к компромиссу по финансовым условиям контракта, петербуржцы вышли из переговоров, но вероятность трансфера полузащитника сохраняется.

Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 270 матчей и записал на свой счет 40 забитых мячей и 47 результативных передач. Ранее полузащитник был игроком ЦСКА, воспитанником которого он и является. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт".

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