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"Краснодар" продлил контракт с легионером

"Краснодар" объявил о продлении контракта с футболистом.
Фото: ФК "Краснодар"
- Жубал остаётся с нами. Защитник продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года, - сообщает пресс-служба "Краснодара".

Жубал выступает за "Краснодар" с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей. Рыночная стоимость 33-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

Напомним, что после шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.

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