"Краснодар" продлил контракт с легионером

- Жубал остаётся с нами. Защитник продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года, - сообщает пресс-служба "Краснодара".
Жубал выступает за "Краснодар" с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей. Рыночная стоимость 33-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.
Напомним, что после шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.