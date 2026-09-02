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Агент Головина высказался о возможном переходе игрока в "Зенит"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о возможном переходе россиянина в "Зенит".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Клюева, Головин ставит перед собой амбициозные цели на сезон и хочет помочь команде.

- Головин ставит перед собой самые амбициозные цели на сезон. Он хочет помогать команде достичь поставленные руководством задачи.
Информация про интерес "Зенита"? Это без комментариев, - приводит слова Клюева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно может приобрести полузащитника "Монако" Александра Головина.

Полузащитник выступает за монегасков с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 270 матчей и записал на свой счет 40 забитых мячей и 47 результативных передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

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