Агент Головина высказался о возможном переходе игрока в "Зенит"

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Информация про интерес " Зенита "? Это без комментариев, - приводит слова Клюева Sport24

По словам Клюева, Головин ставит перед собой амбициозные цели на сезон и хочет помочь команде.- Головин ставит перед собой самые амбициозные цели на сезон. Он хочет помогать команде достичь поставленные руководством задачи.Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно может приобрести полузащитника "Монако" Александра Головина.Полузащитник выступает за монегасков с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 270 матчей и записал на свой счет 40 забитых мячей и 47 результативных передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.