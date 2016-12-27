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Сергей Ташуев: со мной на днях встречалось руководство "Анжи"
Российский тренер Сергей Ташуев сообщил о проведенной с руководством "Анжи" рабочей встрече. Напомним, что специалист может сменить на посту главного тренера махачкалинцев Павела Врбу.
"Со мной на днях встречалось руководство "Анжи". Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года", - цитирует Ташуева "Спорт-Экспресс".
"Со мной на днях встречалось руководство "Анжи". Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года", - цитирует Ташуева "Спорт-Экспресс".
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