"Родина" победила "Оренбург", проигрывая до 80-й минуты матча

"Оренбург" проиграл "Родине" в 16-м туре РПЛ, ведя в счете до 80-й минуты.

Фото: ФК "Оренбург"

Счет в матче открыл правый вингер "Оренбурга" Хорди Томпсон, реализовав пенальти. На 80-й и 85-й минутах встречи голами за "Родину" отличились защитник Микаэль Наде и форвард Герман Онугха. Итоговый счет - 2:1 в пользу москвичей.



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16 тур



Голы: Томпсон, 41 (пен) - Наде, 80, Онугха, 85



"Оренбург": Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов (Хотулев, 82), Болотов, Пуэбла (Голыбин, 72), Назаренко (Васильев, 88), Рыбчинский (Касаджиков, 88), Томпсон, Гузина.



"Родина": Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов (Наде, 69), Бекао, Егорычев (Тимошенко, 58), Посо (Фищенко, 90), С. Бакаев (Рейна, 69), Л. Мусаев, Онугха, Артём Максименко (Абдусаламов, 69).



Предупреждения: Егорычев, 40, Пуэбла, 45, Посо, 51, Абдусаламов, 87, Татаев, 89.

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