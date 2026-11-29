Как сообщает источник, московское "Динамо" и "Краснодар" заинтересованы в подписании Алексея Миронова зимой. Отмечается, что на интерес влияет сумма отступных, которая составляет 300 миллионов рублей и выглядит для клубов заманчивой.
Алексей Миронов выступает в составе "Ростова" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Два топ-клуба РПЛ заинтересованы в подписании Миронова зимой - источник
Два российских топ-клуба заинтересованы в подписании Алексея Миронова из "Ростова" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"