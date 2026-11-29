Как сообщает источник, тренер с высокой долей вероятности будет отправлен в отставку в случае поражения от "Оренбурга" в 17-м туре РПЛ. Отмечается, что у специалиста есть конфликты и разногласия с рядом игроков команды. Руководство клуба склоняется к смене наставника и уже ведет поиск нового.
Срджан Благоевич был назначен главным тренером тольяттинского "Акрона" в начале июня 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.
На данный момент "Акрон" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах. Команда сыграет с "Оренбургом" 5 декабря.
Источник: Sport24
"Акрон" ищет нового тренера. У Благоевича есть конфликты с игроками - источник
"Акрон" может заменить главного тренера перед зимней паузой.
Фото: ФК "Акрон"