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"Динамо" не хочет досрочно возвращать Виталия Дьякова из аренды

Выступающее в ФНЛ московское "Динамо" отказалось от досрочного возвращения защитника Виталия Дьякова из аренды в "Томи", сообщает "Р-Спорт".

"Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с "Томью" и потребовал компенсацию за три месяца вперед. Ранее "Томь" просила "Динамо" досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в "Динамо" ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты. Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры. Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию", - сообщил источник.
Теги: Дьяков Динамо
Сегодня, 16:22
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6
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№6 Написал: Марципан Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Дурак ты Виталик. Как тебя любили в Ростове. Каких результатов с этим клубом добился. кубок России выиграл, неоднократно лучшим игроком признавался. Не ушел бы, глядишь и в сборную бы попал. Не всегда большие деньги оборачиваются добром. Стой на коленях перед Бердыевым и просись назад и не требуй высокой зарплаты. А то повесишь бутцы на гвоздь раньше времени.
Регистрация: 9.12.2009
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Дьяков могильщик тех клубов где он играл или будет играть! На нем черная метка! smirk

тогда его нужно в зенит пристроить!


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Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:35) #
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Дьяков могильщик тех клубов где он играл или будет играть! На нем черная метка! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: скептик (Сегодня, 17:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Одиссей,
Вот именно что был. И обратил на себя внимание играя за РОСТОВ .Стремление "расти в профессиональном плане " , переходом в более богатые клубы , частенько оборачивается полной деградацией
Регистрация: 26.11.2016
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вернется Дьяков сейчас в Ростов и Динамо будет локти кусать, у Бердыева он лучшим станет, вместе с Навасом! уж если Гранат там заиграл, Дьяков тем более заиграет, тем более Ростов для него почти родной!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:31) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
А вот не погнался бы Дьяков за длинным рублем,остался бы в "Ростове",глядишь и Бердыев нашел бы ему достойное применение. Ведь футболист то неплохой был,а сейчас никому не нужен оказался.
Регистрация: 20.02.2013
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