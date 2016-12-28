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"Динамо" не хочет досрочно возвращать Виталия Дьякова из аренды
Выступающее в ФНЛ московское "Динамо" отказалось от досрочного возвращения защитника Виталия Дьякова из аренды в "Томи", сообщает "Р-Спорт".
"Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с "Томью" и потребовал компенсацию за три месяца вперед. Ранее "Томь" просила "Динамо" досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в "Динамо" ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты. Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры. Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию", - сообщил источник.
"Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с "Томью" и потребовал компенсацию за три месяца вперед. Ранее "Томь" просила "Динамо" досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в "Динамо" ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты. Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры. Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию", - сообщил источник.
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