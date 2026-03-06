Радимов - о Карседо: закончит раньше, чем Станкович

"Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович.Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, 2 марта "Спартак" обыграл "Сочи" в 19-м туре РПЛ со счетом 3:2.
Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".