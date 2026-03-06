Матчи Скрыть

Радимов - о Карседо: закончит раньше, чем Станкович

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о работе нового главного тренера "Спартака" Хуана Карседо.
Фото: ФК "Зенит"
Радимов считает, что Карседо будет уволен раньше, чем Деян Станкович.

"Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович.
Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, 2 марта "Спартак" обыграл "Сочи" в 19-м туре РПЛ со счетом 3:2.

Сегодня, 5 марта, "Динамо" обыграло "Спартак" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

