Карседо обратился к болельщикам "Спартака"

После поражения от "Динамо" в кубковом матче рулевой "Спартака" Хуан Карседо обратился к болельщикам красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Наставник московской команды высказался после матча, в котором его подопечные уступили со счётом 2:5.

- Никаких оправданий мы не ищем. Есть ещё второй матч, надежда остаётся. Мы - команда. Мы будем биться на своём стадионе и перед своими болельщиками, - приводит слова тренера телеграм-канал столичного клуба.

Ответный поединок между "Спартаком" и "Динамо" состоится 18 марта. В первой игре противостояния, которая прошла 5 марта, бело-голубые одержали крупную победу — 5:2.

Примечательно, что красно-белые пропустили пять мячей от "Динамо" впервые более чем за десять лет - предыдущий подобный случай произошёл в 2012 году.

