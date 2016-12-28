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Шамиль Газизов: предложение "Краснодара" по Луневу было менее выгодным, чем от "Зенита"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб получил два официальных предложения по голкиперу Андрею Лунёву от "Краснодара" и "Зенита", но предложение питерцев было более выгодным.
"Предложение от "Краснодара" по Андрею Лунёву было менее выгодным, чем от "Зенита". Официально из российских клубов последовали предложения от "Зенита" и "Краснодара". Был ли интерес со стороны зарубежных команд? Не буду это комментировать", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
"Предложение от "Краснодара" по Андрею Лунёву было менее выгодным, чем от "Зенита". Официально из российских клубов последовали предложения от "Зенита" и "Краснодара". Был ли интерес со стороны зарубежных команд? Не буду это комментировать", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
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