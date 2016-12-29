Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи"?

Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи", сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру. Также вместе с Врбой махачкалинский клуб покинул тренерский штаб чешского специалиста.



Ранее руководство "Анжи" объявило о грядущей продаже ведущих игроков клуба из-за финансовых проблем.