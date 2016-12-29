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Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи"?

Павел Врба покинул пост главного тренера "Анжи", сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру. Также вместе с Врбой махачкалинский клуб покинул тренерский штаб чешского специалиста.

Ранее руководство "Анжи" объявило о грядущей продаже ведущих игроков клуба из-за финансовых проблем.
Теги: Врба Анжи
Сегодня, 21:24
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5
(1)
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:55) #
  • 0
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Врба правильно сделал, для него репутация дороже денег.
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Однако в первую очередь Кадиев запомнился в «Динамо» жуткими скандалами.

В 2005 году Кадиев, недовольный судейством в первом тайме матча с «Луч-Энергией», громко крикнул арбитру Марату Галимову: «Я убью тебя в перерыве». После свистка он беспрепятственно прошел в судейскую комнату в сопровождении автоматчиков. За это владельца «Динамо» оштрафовали на 5 тысяч рублей.

В том же году – прямо в перерыве матча в Махачкале – было совершено нападение на игроков «Кубани»: неизвестные ударили Любомира Кантонистова и Константина Зуева, еще нескольким футболистам угрожали расправой. При этом служба безопасности «Кубани» не была допущена в подтрибунное помещение. По словам бывшего гендиректора краснодарского клуба Максима Ремчукова, Кадиев находился рядом с местом нападения.

«Нашего игрока Зуева ударили на выходе с поля, на меня люди из окружения президента «Динамо» Кадиева в подтрибунном помещении бросались, руки распускали... Им, видите ли, не нравилось, как я играю! Кто-то в область живота удар нанес», – рассказывал Кантонистов.

Пресс-атташе «Кубани» Валерий Кондратенко в интервью «Южному репортеру» заявил, что это нападение не было единичным всплеском эмоций: «В «Динамо» постоянно избивают приезжих футболистов, об этом знают все, в том числе Толстых. Обратиться в полицию? Не смешите меня! Милиционеры разбегаются от одного только взгляда Кадиева. Его там все боятся».


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Вообще, Анжи надо навсегда отправить в ФНЛ.

если учесть, что они своими "сменами направления" уже в который раз позорят Российский футбол...таким клубам надо ставить жесткие рамки.
а то смахивает на "Золотую рыбку"..сегодня хочу одно, завтра другое.
вот пусть всех адекватных игроков раздадут лидерам или вообще по клубам ПЛ, а сами пусть воспитанниками играют, как они хотят
тем более что подобное уже говорили после всяких этоо...а в итоге опять понакупили игроков
вроде на кавказе за слова отвечают....чего ж не выходит?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
А что делать, если Керимов продал Анжи другому бандосу дагестанского происхождения из США. Наигрался один, наиграется и другой, бывший босс махачкалинского Динамо.

Вообще, Анжи надо навсегда отправить в ФНЛ.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Идиоты...
Регистрация: 18.03.2012
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