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Сын Артема Реброва рассказал, что его отец плакал после поражения от АЕК

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, какие чувства он испытывал после домашнего поражения от кипрского АЕК (0:1) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, из-за которого красно-белые выбыли из дальнейшей борьбы в турнире.

В беседе журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.

"Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕК. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно..." — вспоминает Ребров.

"Ты плакал, папа", — отметил Платон.

"Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь", — заявил вратарь "Спартака".

"Чемпионат.сом"
Теги: Ребров Спартак АЕК
Сегодня, 17:03
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(0)
№5 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (2)

Лучший матч года.
Регистрация: 6.08.2016
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Не он один плакал...


Вот это все и есть "сопли", в которых часто обвиняют Эенит. Плакали все. Сам Ребров, его семья, дети, его бабушка и дедушка, родители, а также почитатели его нетленного (как и всей команды Спартак) таланта. Только " сопли" - это удел слабых. Сильные не плачут, а выигрывают. Ну уж, во всяком случае, не АЕКнуются.
Регистрация: 29.11.2014
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
малыш,таких аеков у твоего папы ещё будет много,так что привыкай к его слезам,тем более на следующий год(не дай бог и Зенит),ещё и в лч будут играть...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Св.Ин Храм футбола (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Иногда люди плачут от бессилия и злости, малыш...
Регистрация: 6.03.2016
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не он один плакал...
Регистрация: 14.04.2008
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