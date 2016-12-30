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Сын Артема Реброва рассказал, что его отец плакал после поражения от АЕК
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, какие чувства он испытывал после домашнего поражения от кипрского АЕК (0:1) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, из-за которого красно-белые выбыли из дальнейшей борьбы в турнире.
В беседе журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.
"Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕК. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно..." — вспоминает Ребров.
"Ты плакал, папа", — отметил Платон.
"Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь", — заявил вратарь "Спартака".
"Чемпионат.сом"
В беседе журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.
"Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕК. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно..." — вспоминает Ребров.
"Ты плакал, папа", — отметил Платон.
"Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь", — заявил вратарь "Спартака".
"Чемпионат.сом"
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