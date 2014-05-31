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Геннадий Орлов: Молло - это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло может перейти в "Зенит".

"Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз, зачем нам ещё один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берём? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Теги: Орлов Молло Зенит Цаллагов Крылья Советов
Сегодня, 18:27
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№48 Написал: СтС Москва (Сегодня, 20:39) #
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Цитата: капля никотина
Начнется отсчет новой эры - эры благоденствия.

Но! Это только если золото возьмет Спартак.

Нас прозомбировать не получится.
Эра такая придёт в любом случае.


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31.05.2014: "На ЧМ так и будет.
1:1, 1:1, 0:1".
Регистрация: 2.09.2007
№47 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:37) #
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Цитата: капля никотина
Но! Это только если золото возьмет Спартак.


Любой ценой. В сотый раз пишу, мне лично пох как Спартак это сделает. Хоть деньгами Федуна, хоть как! Спартаку позарез нужно золото! И Спартак в этом сезоне как никогда близок к нему!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№46 Написал: petrovich (Сегодня, 20:36) #
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Орлов в своем репертуаре, ни один комментатор не принес столько срача, сколько он.
Регистрация: 7.07.2016
№45 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:35) #
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Цитата: maradona72
Может быть, после того как Спартак выиграет золото?

После того как Спартак возьмет золото - мы все вернемся... к жизни. Все. Всей страной. Начнется отсчет новой эры - эры благоденствия.

Все так и будет - вот увидите.

Но! Это только если золото возьмет Спартак.

Цитата: maradona72
Сейчас он на Гаити. Греется на солнце

Бла - откуда деньги у него??? Я вьeбываю круглосуточно, и то - дальше Сейшел пока что не могу себе позволить залететь. А чел вообще не напрягаясь, потягивая разные напитки - то на Таити, то на Гаити, то в Гайяне. Он чиновник что-ли??
Регистрация: 3.03.2007
№44 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fits
Цитата: Lokoflesh
Не, ну понятно, у Гены снова обострение СБГ-патриотизма.

Что за народ такой, вместо того чтобы обсудить высказанные
слова Геннадия Сергеевича, начинают приписывать ему
собственные болезни...
Придет и к Вам это время, какими Вы будете, одному Богу
известно...
Кто будет уважать страну, где нет никакого уважения к старшим...

ты сокен-хенд,теперь давай обсудим.
Регистрация: 16.03.2013
№43 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:32) #
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Цитата: maradona72
Скучно ему тут.

Блеать - а мне что - весело???? Я плачу уже чаще чем Ребров, и ничего - несу эту бессмысленную вахту.

Хотя и правда - измельчало все тут... даже не до мышей - до тараканов.
Регистрация: 3.03.2007
№42 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:30) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Орлов:
- Звоню Молло и спрашиваю " Говорить можешь, ты только не падай, ты секонд-хэнд"!


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№41 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:30) #
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Цитата: капля никотина
. Передавай ответный книксен ,с пунцовыми щеками. Как он там, жив-здоров? Что не заглядывает? Ребята питерские очень тоскуют... Ну мы - тем более. В зрительном зале сподручней тосковать.


Передам.
Сейчас он на Гаити. Греется на солнце. Пытался я его уговорить как-то вернутся, не хочет. Скучно ему тут. Может быть, после того как Спартак выиграет золото?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№40 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:24) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
у орлова газы ушли не через задний проход, а вверх, поднялись

И зафиксировались там. Похоже что навечно. Просто как рот откроет - так.....

И каждый раз, и раз за разом
Мы не линчуем Гену лично
Не называем пидоразом
Но сколько можно, так типично
И каждый раз , и раз от раза
Быть старым глупым дикобразом???

Цитата: maradona72
Ты же вроде говорил, что ведутся по нему переговоры..Или в этом роде.

Да. И очень вовремя Геннадий-Питерский выдал такую блевантинку на-гора.

Цитата: maradona72
Кстати, привет от Фреда.

О, страшно польщен. Передавай ответный книксен ,с пунцовыми щеками. Как он там, жив-здоров? Что не заглядывает? Ребята питерские очень тоскуют... Ну мы - тем более. В зрительном зале сподручней тосковать.
Регистрация: 3.03.2007
№39 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берём? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами",

гарсия, кришито играют?
даже жулиано абы-кабы. кое-как. да тот же халк, блеа))
у орлова газы ушли не через задний проход, а вверх, поднялись


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№38 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну епт гена кто просил тебя это говорить ,, теперь точно не купим
Регистрация: 13.06.2010
№37 Написал: SHukhrat Иркутская область (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ОРЛОВ КЛОУН И ДУРАК
Регистрация: 25.01.2016
№36 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:06) #
  • 0
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Цитата: капля никотина
Так давайте мы возьмем. Мы совсем не против такого "секонд-хенда". Уверен, что все так и будет. Особенно после таких выблевываний "мэтра".

Ты же вроде говорил, что ведутся по нему переговоры..Или в этом роде.

Кстати, привет от Фреда.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№35 Написал: scikuni (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (2)

орлов прав пердивные лунев и цалагов как раз для политпроекта слабенького


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№34 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (0)

Так давайте мы возьмем. Мы совсем не против такого "секонд-хенда". Уверен, что все так и будет. Особенно после таких выблевываний "мэтра".
Регистрация: 3.03.2007
№33 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (1)

Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берём?

Потому что подавляющее большинство наших "сборников" в сборную Франции тоже бы не пригласили. blush
Регистрация: 6.08.2008
№32 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Завтра они обьявят что подписали Молло вот будет прикол.Опять этот маразматик клоуном себя выставит .
Регистрация: 11.12.2016
№31 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну уровне наших Рязанцевых-Файзулиных Молло очень даже неплох.Помнится Вальбуэна тоже далеко не сразу попал в сборную.Их сборная не чета нашей.По мне игрок неплохой.Не звезда конечно,но лучше деревянного и пугливого Шатова у которого даже середнячок Мак в легкую выиграл конкуренцию.Обводка,скорость и пас,а что не играет за сборную плюс даже.Меньше нагрузок,переездов и травм.Что во Франции не вышло бывает,причин то может быть много.
Регистрация: 25.03.2015
№30 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Кто будет уважать страну, где нет никакого уважения к старшим...[/quote]

Да нет у них никакого уважения к старшим ни по возрасту ни по каким-то либо другим признакам. Они считают что, что чем громче визжать, тем высказывание становится для них более правдоподобным. И этом беда Спартака.

Цитата: Ватутинский Лыжник
Нет, старый пень, это ты секонд-хенд, который не нужен нашему телевидению


Таким как ты хочется пожелать, чтобы ты скорее "склеил ласты", чем дядя Гена "склеил"лыжи".
Регистрация: 29.11.2014
№29 Написал: СтС Москва (Сегодня, 19:28) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Blessing
Дядя Ген, а вдруг подпишим...??

Ну, ты то! Вроде из интеллигентов, а туда же - безграмотный.

Цитата: какзайчонок
чего он даже не в сборной а на худой конец в Лилле ,к примеру.Так нет он в аутсайдере РФПЛ...По моему все банально ...

Ты не встречал в жизни людей, которых карьерные достижения не интересуют? Не встречал умнейших людей на низких должностях?
Слишком у тебя всё банально.


--------------------
31.05.2014: "На ЧМ так и будет.
1:1, 1:1, 0:1".
Регистрация: 2.09.2007
№28 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Вот только Молло к сожалению на данный момент раза в два лучше Цаллагова

Спартачи - ценители таланта Молло или Цаллагова, не важно. Цаллагова забрать не получится, заберите Молло и будет вам счастье.
Регистрация: 29.11.2014
№27 Написал: art83 (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Мы что решили весь шлак скупить нашей лиги.
Регистрация: 17.09.2010
№26 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
...По моему все банально ...[/quote]

Да, банально. Но на полгода может быть полезен. Но не более.
Регистрация: 29.11.2014
№25 Написал: petrovich (Сегодня, 19:15) #
  • +2
  •  (8)

Этот секонд-хенд возил Спартак, Зенит и др клубы.Так , что Гена заканчивай отмечать Новый Год. Молло очень нужен Зениту.
Регистрация: 7.07.2016
№24 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: kurbath
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: ЭТО СЕКОНД-ХЕНД, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ

И телевидению!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№23 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:10) #
  • +4
  •  (14)

похоже молло их послал sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№22 Написал: fits (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (15)

Цитата: Lokoflesh
Не, ну понятно, у Гены снова обострение СБГ-патриотизма.

Что за народ такой, вместо того чтобы обсудить высказанные
слова Геннадия Сергеевича, начинают приписывать ему
собственные болезни...
Придет и к Вам это время, какими Вы будете, одному Богу
известно...
Кто будет уважать страну, где нет никакого уважения к старшим...
Регистрация: 6.10.2016
№21 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: ЭТО СЕКОНД-ХЕНД, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ
Так намного правильней-чуток новостники с заголовком ошиблись)
Регистрация: 20.11.2015
№20 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:05) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
сектант,ПАСПОРТ РФ-надо все тебе разжевать smile
А в сборной ты его скоро увидишь
Регистрация: 15.03.2009
№19 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных

ну хрен ли ты тогда молчишь про Гарсию, Маурисио, Джорджевича, Кришито? тоже не в сборной, зачем они Зениту? выгоняй их на хрен!!!
Какое ты имеешь право такое говорить про игрока, тем более чужой команды?! он что, так рвется в ваш Зенит?
Регистрация: 6.05.2009
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