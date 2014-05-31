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Геннадий Орлов: Молло - это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло может перейти в "Зенит".
"Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз, зачем нам ещё один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берём? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
"Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз, зачем нам ещё один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берём? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
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