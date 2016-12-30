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Азамат Засеев: громадный опыт Семака вызовет уважение со стороны всего коллектива "Уфы"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев сообщил, что профессиональные достижения нового главного тренера "Уфы" Сергея Семака будут мотивировать футболистов и весь персонал клуба.

"Кто же не знает Семака? Его знает вся страна, и не только любители футбола, потому что это человек с большим именем. Поиграл на очень высоком уровне и в России, и во Франции (в составе "ПСЖ"), и в сборной – я сейчас его достижения не буду перечислять, их и так все знают. Я уверен, что его громадный опыт вызовет уважение со стороны всего коллектива, не только футболистов, но и персонала. Это все сыграет огромную роль для всех. Факт того, что он столь многого достиг, не может не подстегивать. Как футболист Семак - высочайшего уровня мастер, а как тренер, я уверен, что он набрался большого опыта, работая с классными специалистами, он видел, что и как. Надеюсь, все это ему пригодится и все, что он запомнил, передаст нам. Что касается команды, будем делать все, что он будет требовать, будем помогать ему в первую очередь. Игроки, которые постарше, будут подсказывать ему как новому специалисту. Если ему понадобится помощь, мы, конечно, окажем ее. Я думаю, сыграемся и все будет отлично", - цитирует Засеева "Р-Спорт".
Теги: Засеев Семак Уфа
Вчера, 23:05
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