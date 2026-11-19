По информации статистического телеграм-канала "РУСТАТ", петербургская команда получила право на семь 11-метровых ударов. При этом "Краснодар", "Локомотив" и "Акрон" за аналогичный период ни разу не подходили к точке.
Примечательно, что в прошлом сезоне "Зенит" также пробил больше всех пенальти в РПЛ. За весь чемпионат петербуржцы исполнили семь 11-метровых ударов.
После 14 туров первую строчку в РПЛ занимает "Зенит" с 31 очком. Столько же у идущего вторым московского "Динамо", а тройку лидеров замыкает "Спартак", имеющий в активе 29 очков.
"Зенит" лидирует в РПЛ по количеству пенальти. "Краснодар" не пробил ни одного
"Зенит" чаще остальных клубов РПЛ исполнял пенальти в первых 14 турах нынешнего чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"