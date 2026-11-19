"Мы приветствуем Олега Хрисанфовича в "Балтике" и желаем успехов на новом посту! Пусть всё получится!" — говорится в заявлении клуба.
Яровинский работает в футболе с 2003 года. В разные годы специалист занимал руководящие должности в "Крыльях Советов", ЦСКА и "Рубине", а также работал в английском "Халл Сити", нидерландском "Витессе" и китайском "Шанхай Шэньхуа".
На протяжении карьеры Яровинский неоднократно сотрудничал с Леонидом Слуцким. Вместе они работали в ЦСКА, "Халл Сити", "Витессе", "Рубине" и "Шанхай Шэньхуа".
После 14 туров РПЛ сезона-2026/27 "Балтика" набрала 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Первоисточник: телеграм-канал ФК "Балтика"