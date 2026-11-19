Встречу "Рубина" и "Зенита" обслужит Сергей Карасев, а за работу VAR будет отвечать Павел Кукуян. На матч московского "Динамо" с "Краснодаром" назначен Кирилл Левников.
Полный список назначений:
20 ноября, пятница
"Ростов" — "Крылья Советов": главный судья — Рафаэль Шафеев, VAR — Павел Шадыханов.
21 ноября, суббота
"Оренбург" — "Балтика": главный судья — Антон Фролов, VAR — Сергей Чебан.
"Акрон" — "Факел": главный судья — Инал Танашев, VAR — Евгений Буланов.
"Рубин" — "Зенит": главный судья — Сергей Карасев, VAR — Павел Кукуян.
ЦСКА — "Ахмат": главный судья — Артем Чистяков, VAR — Иван Абросимов.
22 ноября, воскресенье
"Динамо" Москва — "Краснодар": главный судья — Кирилл Левников, VAR — Артур Федоров.
"Динамо" Махачкала — "Спартак": главный судья — Андрей Прокопов, VAR — Ян Бобровский.
"Родина" — "Локомотив": главный судья — Алексей Сухой, VAR — Василий Казарцев.
Тур откроется 20 ноября встречей "Ростова" и "Крыльев Советов". Остальные семь матчей пройдут в субботу и воскресенье.
Источник: РФС
Стали известны все судейские назначения на 15-й тур РПЛ
РФС объявил судейские назначения на матчи 15-го тура чемпионата России сезона-2026/27, который пройдет с 20 по 22 ноября.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"