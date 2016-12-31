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"Локомотив" присматривается к Веллитону, Боли и Мбенгу

"Локомотив" рассчитывает усилить линию атаки, сообщает "Матч ТВ".

В селекционных списках клуба присутствуют Веллитон из "Кайсериспора", Янник Боли из "Анжи" и Аблай Мбенг из "Терека".
Теги: Мбенг Веллитон Локомотив
Сегодня, 18:26
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№1 Написал: паравоз (Сегодня, 18:47) #
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Юрий Палыч, еще Банега!
Регистрация: 20.08.2016
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