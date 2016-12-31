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Менса может сменить "Анжи" на "Коламбус"

Американский клуб "Коламбус", выступающий в MLS, заинтересован в приобретении защитника российского "Анжи" Джонатана Менса.

Подробности возможного соглашения с 26-летним игроком сборной Ганы не разглашаются.

28 декабря стало известно, что новым владельцем "Анжи" стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Руководство "Анжи" также объявило о грядущей продаже ведущих игроков клуба из-за финансовых проблем. Позднее клуб объявил об уходе главного тренера Павла Врба.

Менса выступает за "Анжи" с начала 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ТАСС
Теги: Анжи
Сегодня, 19:48
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