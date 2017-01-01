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"Краснодар" сделал предложение Ренату Янбаеву

"Краснодар" заинтересован в защитнике "Локомотива" Ренате Янбаеве, информирует "Матч ТВ".

Скауты краснодарского клуба следили за ним этой осенью. У игрока остается полгода контракта, поэтому "Краснодар" сделал ему предложение. В последних восьми матчах сезона Янбаев отобрал место справа в основе у защитника Романа Шишкина, главный тренер Юрий Семин на него рассчитывает.

Стороны ведут переговоры о продлении контракта.
Теги: Янбаев Локомотив Краснодар
Сегодня, 20:43
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№2 Написал: Легион812 (Сегодня, 21:52) #
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жаль, Смородская его из Зенита выдернула...могло бы получиться. А сейчас..поезд ушел.


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Жизнь как коробка шоколадных конфет..
Регистрация: 26.12.2016
№1 Написал: scikuni (Сегодня, 21:30) #
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32 года карл


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
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