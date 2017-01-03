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Геннадий Орлов: дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб.

"Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в "Зените".

Я вообще не в числе тех, кто кого-то обвиняет. Я всем сочувствую, особенно футболистам. Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: "А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну". Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Витсель Зенит Орлов
Сегодня, 20:15
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8
(5)
№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:15) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли

Не поспоришь...
Регистрация: 6.12.2014
№7 Написал: debil (Сегодня, 21:13) #
  • -1
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Ну для кого то жемчуг мелкий а кому и доширак в радость
Регистрация: 30.06.2016
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит и деньги... Вечная тема. А футбол- побоку.
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
На конец я согласен с Орловым, Витсель честно отработал контракт в Зените- так что удачи.От такого контракта не отказываются.

Брали за 40,которые он честно отработал?Болельщики валили как на Марадону и Спартак или кубки европейские помог выиграть?
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Китайцы покупают в Европе именитых игроков, которые уже обеспечили старость даже будущим внукам.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Акселю удачи и побольше бабла, деньги лишними не бывают. Спасибо за игру в Зените! blush


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№2 Написал: roodwit (Сегодня, 20:22) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А ну те 20 лямов которые он заработал в зените конечно же не обеспечили ему жизнь,если бы не китай сидел бы на дошике и хлебе с водой
Регистрация: 30.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (7)

На конец я согласен с Орловым, Витсель честно отработал контракт в Зените- так что удачи.От такого контракта не отказываются.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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