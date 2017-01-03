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Геннадий Орлов: дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб.
"Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в "Зените".
Я вообще не в числе тех, кто кого-то обвиняет. Я всем сочувствую, особенно футболистам. Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: "А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну". Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
"Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в "Зените".
Я вообще не в числе тех, кто кого-то обвиняет. Я всем сочувствую, особенно футболистам. Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: "А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну". Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
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