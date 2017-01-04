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Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать
Бывший российский форвард Евгений Савин рассказал о том, почему не был завершен его трансфер в ЦСКА.
"Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол — это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и еще множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: "Хватит, всему есть предел". И контракт аннулировали.
Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, все-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами — и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я. Жаль, что так сложились обстоятельства. Это была отличная возможность поиграть в топ-клубе", - цитируют Савина "Известия".
"Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол — это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и еще множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: "Хватит, всему есть предел". И контракт аннулировали.
Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, все-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами — и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я. Жаль, что так сложились обстоятельства. Это была отличная возможность поиграть в топ-клубе", - цитируют Савина "Известия".
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