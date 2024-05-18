Санкт-петербургский "Зенит" потерял в текущем сезоне 6 очков в компенсированное ко второму тайму время. Как сообщает "Sports.ru", в турнирной таблице РПЛ без учета голов, забитых в компенсированное ко второму тайму время, "Зенит" занимал бы 1-е место с отрывом от московского "Динамо" в 6 очков.
"Бело-голубые", в свою очередь имеют разницу добытых и потерянных очков после 90-й минуты +2. Сейчас "Динамо" занимает 1-е место с 53-мя очками в 28-ми матчах. В активе "Зенита" 51 очко. В турнирной таблице без учета голов на последних минутах "Зенит" занимает 1-ю строчку с 57-ю очками, на счету "Динамо" - 51 очко.
Sports: "Зенит" потерял 6 очков в РПЛ после 90-й минуты. Отрыв от "Динамо" составлял бы 6 очков
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ без учета голов, забитых после 90-й минуты.
Фото: "Sports.ru"