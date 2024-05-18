- С кем нужно попрощаться "Спартаку", назову ли фамилии? А зачем нужны фамилии? И так всё понятно. Посмотрите, кто и сколько играет. Там уже человека 3-4 будет сразу видно, что с ними нужно прощаться. Сейчас будет окончание чемпионата. И вы сами увидите, что эти 6-8 футболистов заменят. Будет ротация в "Спартаке". С этим составом максимум пятое-шестое место. Если "Спартак" будет четвёртым, то это будет сенсацией, - приводит слова Титова "Чемпионат".
Московский "Спартак" за два тура до финиша Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 46 очков в 28 сыгранных матчах. Отставание красно-белых от находящегося на четвёртой строчке "Локомотива" составляет 1 очко, от идущего третьим "Краснодара" - 4 очка, от "Зенита" - 5 очков, от лидирующего в чемпионской гонке московского "Динамо" - 7 очков.
В двух оставшихся до завершения сезона матчах национального чемпионата "Спартаку" предстоит сыграть с казанским "Рубином" на своём поле и с "Оренбургом" на выезде.
Титов: если "Спартак" станет четвёртым, это будет сенсацией. По окончании чемпионата 6-8 футболистов заменят
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказал мнение о необходимости замен в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"